¿Cómo son las ronchas del sarampión y cómo se contagia? Esto sabemos

El sarampión ha tenido un repunte en casos confirmados y posibles casos este 2026 en México, por lo que es muy importante que la población acuda a vacunarse y esté alerta de posibles síntomas de esta enfermedad.

El sarampión es una enfermedad que se propaga muy facilmente y es altamente contagiosa; además, esta enfermedad puede provocar síntomas muy graves en algunas personas, principalmente en la población en riesgo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los síntomas del sarampión pueden comenzar a presentarse entre los primeros 4 y 7 días que se contrae la enfermedad, mientras que algunos pueden presentarse incluso después de 10 o 12 días de haber estado en contacto con este virus.

Vacuna contra sarampión ı Foto: Redes Sociales

¿Cómo son las ronchas del sarampión y cómo se contagia?

El sarampión puede contagiarse cuando una persona entra en contagio con las secreciones que provienen de la nariz o faringe de otra persona que tenga dicha enfermedad.

Debido a que las gotitas de saliva o mucosidad que pueden llegar a expulsar algunas personas al toser o estornudar, esta enfermedad puede propagarse de manera muy fácil principalmente en espacios cerrados.

Entre los síntomas de esta enfermedad se encuentran algunos iniciales que suelen ser parecidos a los síntomas de un resfriado común; y además de estos, también se incluyen erupciones cutáneas e incluzo manchas blancas al interior de la boca.

Medidas de prevención contra el sarampión ı Foto: Redes Sociales

Los primeros síntomas del sarampión pueden ser temperaturas altas; nariz con esturrimiento nasal o congestión nasal; estornudos; tos; y ojos rojos, llorosos o dolor ocular.

Las manchas blancas, conocidad com manchas de Koplik, generalmente son pequeñas y se encuentran al interior de las mejillas y en el dorso de los labios, y estas pueden durar unos cuántos días cuando una persona se contagia de sarampión.

En cuanto a las ronchas o erupciones cutáneas, estas pueden aparecer unos días después de que aparecen los síntomas del resfriado, y regularmente comienzan a aparecer en la cara y detrás de las orejas, y posteriormente se extienden en todo el cuerpo.

Imagen ilustrativa de Sarampión. ı Foto: Especial

Estas manchas son de un color rojo y en ocasiones pueden ser elevadas, este sarpullido no produce picazón corporal, y generalmente se une una roncha con otra por lo que se forma manchas rojas o marrones en la piel.

El sarpullido de sarampión puede tener una duración entre 10 y 14 días y es asintomático, por lo que es muy necesario que las personas permanezcan alertas en caso de detectar alguno de los síntomas mencionados.

