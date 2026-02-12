Demanda de los trabajadores fue reducir jornada a 40 horas y se cumple, destaca Sheinbaum

Ante las inquietudes sobre si la reforma para reducir la jornada laboral garantizará en algún momento que las y los trabajadores descansen dos días a la semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la demanda que el sector hizo fue la de reducir de 48 a 40 horas y sobre eso ya se está cumpliendo.

Esta semana, la reforma anunciada desde el año pasado finalmente comenzó a ser votada en el Congreso de la Unión y hasta este jueves ya cuenta con la aprobación en el Senado de la República, mientras que en la Cámara de Diputados ya comenzó su procesamiento.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la exigencia que los trabajadores han hecho desde tiempo atrás fue la de reducir sus jornadas de trabajo, sin que esto impacte en su percepción salarial y sobre esto fue que se trabajó.

-”¿Ve factible que se pudiera avanzar hacia tener dos días de descanso y no solamente esta reducción de horarios?”, se le preguntó.

-“La demanda de los trabajadores histórica había sido 40 horas y estamos cumpliendo. Es importante que, además, se garantiza el ingreso porque no es que hay 40 horas a costa del salario, sino es el mismo salario, pero la reducción de los tiempos de trabajo. Entonces, eso es importantísimo. Y hasta ahora pues es la demanda de los trabajadores. Esa es la solicitud y se está cumpliendo. Y garantiza, además, que siga aumentando el ingreso”, respondió Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin ahondar en detalles, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que habrá más modificaciones al esquema laboral, pero que se realizarán desde las leyes secundarias.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que esta reforma también fue trabajada junto a los sectores patronales y empresariales para su implementación, recordando que la reducción de los horarios será de manera gradual a partir del próximo año.

Claudia Sheinbaum Pardo negó que dicho acuerdo haya implicado el ofrecimiento de algún incentivo o apoyo del Estado a las empresas, a las cuales, dijo, corresponde realizar los ajustes necesarios para adoptar el cambio que se aprueba.

“No hubo, digamos, ninguna cuestión de a cambio algún apoyo. Por eso se hace ahora. Estamos en febrero del 2026 y esto inicia hasta el 2027. Entonces, hay todo un año para poder ajustar todos los procesos. Y se hicieron cálculos económicos de qué implicaciones pudiera tener para las distintas empresas o para los distintos comercios o actividades de servicios”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR