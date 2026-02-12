‘Estás viendo la tormenta y no te hincas’, le dice Ricardo a Saúl Monreal | VIDEO

“Estás viendo la tormenta y no te hincas”, le dijo Ricardo a Saúl Monreal, ante las aspiraciones del senador, quien busca ser el candidato morenista a la gubernatura de Zacatecas.

“No conviene la división”, agregó el líder de los diputados de Morena, ante las aspiraciones de su hermano Saúl Monreal, quien busca ser el candidato morenista a la gubernatura de Zacatecas, a pesar de que la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se espere para no caer en nepotismo, pues actualmente su otro hermano David Monreal gobierna el estado.

Desde 2025, Saúl Monreal hizo públicas sus intenciones de contender por la gubernatura de Zacatecas; sin embargo, Morena aprobó una normativa que prohíbe respaldar candidaturas de familiares de la persona titular saliente.

El actual gobernador de Zacatecas es David Monreal, hermano de Saúl y Ricardo.

“Muchos tienen incertidumbre (... sobre) cuál es la ruta que debemos seguir, y la respuesta es una sola: yo voy hasta donde ustedes quieren que vaya. No hay ni debe haber ningún lineamiento ni estatuto que esté por encima de la voluntad del pueblo. Por ello les respondo con claridad: vamos a votar proceso interno del partido”, expresó Saúl Monreal, el pasado 8 de febrero.

