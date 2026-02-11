Diputados podrán optar por reelección en 2027, asegura Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, recordó que el plazo para presentar reformas vence en junio, ya que la Constitución prohíbe cambios legales tres meses antes del inicio del proceso electoral, previsto para septiembre.

Confirmó que los 500 diputados federales podrán optar por la reelección en 2027, pues la prohibición constitucional aplicará hasta 2030.

“Morena ha decidido que sí habrá opción para la reelección de los actuales legisladores”, indicó, aunque aclaró que él aún no ha tomado una decisión personal al respecto.

En otro tema evitó confrontarse con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, luego de que ésta lo acusara de “proteger” al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y le pidiera “arreglar su chiquero” en San Lázaro.

“No amerita ninguna respuesta. Ya Morena tiene bastantes conflictos internos como para poder incendiar otro”, sostuvo el legislador al reiterar su respeto a la mandataria estatal y al pueblo campechano.

Monreal subrayó que no participará en divisiones internas y llamó a la cohesión del movimiento: “Morena requiere de mucha unidad y cohesión, no de pleitos. Creo que eso no le ayuda a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y no le ayuda al movimiento y no le ayuda al país”.

Ante cuestionamientos sobre si las declaraciones de Sansores podrían derivar en una ruptura, respondió: “Cuando hay ruptura se requieren dos, y yo no le entro a eso, a la división, no me interesa”.

El coordinador morenista insistió en que su postura será de serenidad. “Frente a la agresión en mi contra, serenidad es la respuesta. Frente a la descalificación, prudencia”, afirmó.

Sobre la minuta en materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, que será enviada por el Senado a la Cámara de Diputados, Monreal reiteró su respaldo a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Desde el primer día en que ella propuso esta iniciativa, yo dije que estaba de acuerdo y que iba a respaldar esta reforma, que me parece un avance significativo”, señaló.

Indicó que la Cámara revisora respetará los plazos legales y escuchará a trabajadores y empleadores antes de dictaminar. No obstante, dejó claro que la mayoría legislativa privilegiará el contenido de la propuesta presidencial.

“Vamos a privilegiar la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. La mayoría legislativa ha acordado respaldarla”, enfatizó.

Monreal reconoció que el sector empresarial ha manifestado preocupaciones por el impacto en costos laborales, pero consideró que la gradualidad planteada en la iniciativa permite equilibrar intereses.

Cuestionado sobre la visita de una funcionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presuntamente sostuvo reuniones en México para criticar al gobierno cubano, Monreal consideró que la Cancillería debe emitir una respuesta diplomática.

“No estamos de acuerdo en ese tipo de eventos clandestinos (…) Tenemos que respetar el principio de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”, sostuvo.

Asimismo, rechazó cualquier injerencia internacional en decisiones internas como la reforma judicial: “Nosotros cumplimos con todos los procesos legislativos que la Constitución establece. No aceptamos injerencia de ningún país”.

Respecto al cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, por presuntos drones vinculados al crimen organizado, el legislador informó que solicitó información oficial y que hasta el momento no está confirmado el origen de los objetos detectados.

“Cualquier intervención del espacio aéreo norteamericano por el crimen organizado es preocupante y grave”, advirtió.

Anunció además que la próxima semana podría instalarse la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, pendiente desde hace meses, para atender este tipo de asuntos.

