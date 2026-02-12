Exhiben a Jesús Ramírez por corrupción; él se dice inocente

Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial en el sexenio de AMLO, en imagen de archivo.

El PRI pide que la FGR lo cite a declarar

A casi cinco días de que se revelaran señalamient­­os en su contra por el presunto uso político de un decreto ligado a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas calificó las acusaciones como “infundios y falacias” y rechazó cualquier vínculo de corrupción o delincuencia.

En un posicionamiento difundido en sus redes sociales, el también coordinador de asesores de la Presidencia denunció una campaña mediática en su contra y afirmó que las acusaciones forman parte de “mentiras y ataques viscerales disfrazados de revelaciones periodísticas”.

“En días recientes se ha desatado una campaña contra mi persona en medios de comunicación y en redes sociales. Y como dice el refrán: la calumnia, la mentira, cuando no mancha, tizna (…) Las falsedades, los infundios sin pruebas, pretenden tomar el lugar de la realidad”, escribió.

El Dato: El senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que Scherer Ibarra es desleal y calificó como “mentira” lo contenido en su reciente libro. “Debería estar en la cárcel”, señaló.

Aunque en su mensaje no mencionó directamente al libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez —del cual la revista Proceso publicó un adelanto el fin de semana—, el exvocero se refirió a la publicación como un “libelo” y lo comparó con El Móndrigo, panfleto difundido durante el movimiento estudiantil de 1968 para desacreditar a los manifestantes.

El adelanto sostiene que el programa de “compensación vitalicia” para extrabajadores de LyFC, establecido en 2022, careció de sustento jurídico y financiero, generando un pasivo cercano a 27 mil millones de pesos y facturado al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Además, se señala que los recursos públicos habrían sido utilizados con fines políticos.

Tras la publicación, se recordó que desde agosto del año pasado la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó sobre la realización de una investigación de las pensiones de LyFC. En ese momento, la funcionaria señaló que algunos jubilados recibían hasta 140 veces más que el promedio nacional y que el Gobierno subsidiaba el ISR de estas pensiones por dos mil 367 millones de pesos.

Ramírez Cuevas rechazó que financió medios, comunicadores o campañas digitales para influir en la opinión pública. “Nunca financié medios de comunicación ni comunicadores, ni sembré preguntas ni respuestas (…) tampoco organizo ejércitos de bots ni financio pautas digitales, ni páginas clandestinas o de ataque”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que las acusaciones forman parte de un ataque contra la llamada Cuarta Transformación, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

PRI EXIGE INVESTIGACIÓN. En paralelo, la bancada del PRI en el Senado exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) cite a declarar a Ramírez Cuevas, luego de que en el mismo libro se le menciona por presuntos vínculos con Julio Carmona, también conocido como El Rey del Huachicol.

El coordinador priista, Manuel Añorve, sostuvo que los señalamientos no pueden quedar únicamente plasmados en un libro S y deben investigarse formalmente.

Añorve añadió que, de acuerdo con lo expuesto en la publicación, existirían presuntas relaciones con Julio y Sergio Carmona —este último testigo protegido en Estados Unidos— en esquemas de huachicol fiscal y financiamiento de campañas políticas. “No es un asunto menor lo dicho por Julio Scherer (…) se necesitan muchas más respuestas por parte del Gobierno que solamente evasivas”, advirtió.

La tarde de este miércoles, Ramírez Cuevas acudió a Palacio Nacional antes de que se difundiera su posicionamiento en redes sociales.

Hasta el momento, la FGR no ha informado si iniciará alguna indagatoria relacionada con estos señalamientos.