Llega a Cuba ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de México

La ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de México arribó este jueves a Cuba, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

COMUNICADO. “Llega ayuda humanitaria del Gobierno de México al pueblo de Cuba”.https://t.co/f1oRy3Tp3b pic.twitter.com/PLywKAjNgn — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 12, 2026

Previamente, la Secretaría de Marina detalló que los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox, de la Armada de México, salieron hacia la isla caribeña para comenzar con la entrega de 814 toneladas de víveres destinados a la población civil.

Según las autoridades, el buque Papaloapan transportó alrededor de 536 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene personal, entre ellos leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, sardina y aceite vegetal.

En tanto, el Isla Holbox trasladó poco más de 277 toneladas de leche en polvo.

Las embarcaciones zarparon del puerto de Veracruz el pasado 8 de febrero, como parte de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de brindar apoyo al pueblo cubano.

Por su parte, la Secretaría de Marina indicó que aún quedan pendientes de envío más de mil 500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol.

Según la Cancillería estas acciones forman parte de las labores del el Gobierno de México con las que reafirma su compromiso con la cooperación internacional y la solidaridad con los pueblos de América Latina, particularmente en situaciones de emergencia y vulnerabilidad tales como las que atraviesa la isla en estos momentos de tensión con el gobierno de Estados Unidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR