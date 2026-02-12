‘No es correcto que familiar suceda a otro en cargo’, reitera Sheinbaum tras respaldo de Velasco a esposa de góber en SLP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo al nepotismo, luego de que el dirigente del Partido Verde Ecologista en el Senado, Manuel Velasco, cantó ayer el respaldo abierto a la senadora Ruth González, para que suceda a su esposo en el cargo que actualmente ocupa como gobernador de San Luis Potosí.

El coordinador parlamentario aseguró que, aunque dentro de su partido no se ha tomado alguna decisión, es la esposa del gobernador quien lidera las encuestas para ser la próxima mandataria en el estado.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó la opinión que planteó sobre este tipo de vínculos y aspiraciones políticas entre familiares, que llevó a la presentación de la reforma constitucional que estableció que un familiar no puede ocupar el mismo cargo que su pariente de manera consecutiva.

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que aunque en la Carta Magna esto se aplicará a partir de 2030, dentro de Morena se estableció que será a partir de 2027, año en el que ocurrirán las siguientes elecciones federales para renovar cargos en el Poder Legislativo, así como gubernaturas, entre las que se encuentra San Luis Potosí.

En este contexto, comentó que corresponde a Morena fijar la posición, al ser el PVEM y el PT sus aliados políticos.

No obstante, Claudia Sheinbaum Pardo ratificó su rechazo a que los cargos se roten entre los mismos grupos familiares, por lo que reiteró su llamado a que quienes se encuentren en esta situación se esperen seis años para continuar con sus aspiraciones políticas.

“No me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato, que se esperen 6 años para poder competir, pero no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa. Esa es mi opinión personal y la opinión pues al partido al que hoy estoy de licencia, pero siempre pertenecí”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Sobre la visita de Velasco a Palacio Nacional registrada este miércoles, negó haberlo recibido e incluso comentó que no estuvo enterada de su llegada.

Claudia Sheinbaum Pardo también comentó que ella no recibirá a los aliados, en el marco de la búsqueda de consensos para la reforma electoral, ya que esa es una tarea a cargo de la Secretaría de Gobernación.

“Personalmente no (los recibirá), están trabajando con la Secretaría de Gobernación. Pero no, no tenía conocimiento ni siquiera de que había estado aquí”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR