Manuel Velasco ‘destapa’ a Ruth González para gubernatura de San Luis Potosí

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara Alta, Manuel Velasco, destapó públicamente a la senadora Ruth González Silva como la candidata de ese instituto político a la gubernatura de San Luis Potosí.

Manuel Velasco afirmó en entrevista que, de acuerdo con encuestas internas del PVEM, Ruth González Silva se encuentra “dos a uno arriba” frente a cualquier otro aspirante, con una ventaja superior a los 20 puntos, lo que la perfila con claridad como la opción más competitiva del partido para suceder a su esposo, el actual gobernador Ricardo Gallardo.

“En las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido, va dos a uno arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Ojalá se anime”, expresó el senador.

Tras las declaraciones de Manuel Velasco, Ruth González Silva indicó que por el momento su prioridad continúa siendo su trabajo en el Senado de la República.

Agradezco las muestras de apoyo y de cariño hacia una servidora. Llevamos muchos años trabajando cerca de la gente directamente en sus barrios y comunidades. Juntos conquistamos triunfos muy importantes. Sin embargo, hoy estoy concentrada al 100% en cumplir mi responsabilidad… — Ruth González Silva (@RuthGonzalezMx) February 11, 2026

Ruth González Silva no confirmó aspiraciones y reiteró que mantiene su enfoque en las actividades legislativas.

Hasta el momento, el PVEM no ha emitido una definición formal sobre candidaturas en la entidad.

