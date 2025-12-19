Manuel Velasco afirma que el PVEM ganará en San Luis Potosí con o sin reforma electoral.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) llegará fortalecido a la elección de la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 y ganará el proceso electoral independientemente de que exista o no una reforma en materia de género o antinepotismo, afirmó el legislador Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada del PVEM en el Senado.

En entrevista, Velasco señaló que el Verde cuenta con respaldo ciudadano, estructura territorial y resultados de gobierno que lo colocan como la principal fuerza política en el estado, por lo que cualquier escenario jurídico o electoral no altera la preferencia del electorado.

Respecto a la posibilidad de que la senadora Ruth González Silva sea postulada como candidata a la gubernatura, el exgobernador de Chiapas recordó que la reforma federal en materia de antinepotismo aprobada por el Congreso de la Unión establece su entrada en vigor hasta 2030, por lo que no existe impedimento legal para competir en 2027.

“El pueblo es el que decide. Las gubernaturas no son cargos plurinominales ni se asignan por acuerdos cupulares; se ganan con votos, y será la ciudadanía potosina la que elija libremente a su próximo gobernador o gobernadora”, subrayó.

Velasco enfatizó que, conforme a los criterios del árbitro electoral, en 2027 nueve de las 17 gubernaturas en disputa deberán ser encabezadas por mujeres, y recordó que San Luis Potosí nunca ha sido gobernado por una mujer, lo que ha abierto un debate legítimo sobre la necesidad de avanzar en la paridad sustantiva.

Sobre la reciente reforma aprobada por el Congreso local —conocida mediáticamente como la “Ley Gobernadora”—, el senador consideró positivo que se discuta el tema de la participación femenina, aunque reiteró que el resultado electoral no dependerá de una disposición legal, sino del respaldo popular.

“El Verde todavía no define candidaturas ni si irá en coalición, eso se resolverá cuando inicie formalmente el proceso electoral. Lo que sí es claro es que el PVEM llegará competitivo y con amplias posibilidades de triunfo”, afirmó.

Finalmente, recordó que la regulación constitucional en materia de parentesco fue aprobada con el aval de la mayoría de los partidos nacionales y que, de haber entrado en vigor en 2027, el escenario sería distinto, pero así lo decidió el propio Congreso de la Unión.

“El debate es sano, pero la decisión final siempre será del pueblo”, concluyó.

JVR