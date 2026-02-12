Reporte de contagios de sarampión en México: ¿Cuántos casos confirmados hay?

La OPS emitió una alerta epidemiológica a inicios de febrero debido al aumento de casos de sarampión que hay en el continente americano, y México se encuente encabezando la lista de países con mayor número de casos confirmados.

En Jalisco se ha determinado el uso obligatorio de cubrebocas en las instituciones académicas, mientras que en el Estado de México; además del uso de cubreocas, también se instauraron centros de control en la entrada de las escuelas para poder detectar posibles síntomas de sarampión.

En la CDMX se han reforzado las campañas de vacunación, por lo que incluso se instalaron centros de vacunación en algunas de las estaciones del Metro que se encuentran en todas las alcaldías.

Muestra de una vacuna contra el Sarampión y Rubeola. ı Foto: Cuartoscuro

Reporte de contagios de sarampión en México

De acuerdo con el Informe diario del brote de sarampión en México emitido el 12 febrero de 2026, se han acumulado 24 mil 281 casos probables y 9 mil 351 casos confirmados en el país desde el 1 de enero del 2025 hasta la fecha.

De acuerdo con los datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), en la semana seis de este año se han acumulado mil 122 casos probables y 68 casos de sarampión confirmados.

Curva epidémica de casos de sarampión por semana epidemiológica de inicio de exantema, México, 2025-2026 ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la tabla de la situación actual de sarampión en México, los casos confirmados acumulados del 2026 por estado son los siguientes:

Chihuahua 13

Jalisco mil 701

Chiapas 296

Michoacán 58

Guerrero 38

Sinaloa 150

Ciudad de México 170

Sonora 50

Colima 59

Estado de México 66Durango 35

Puebla 70

Tabasco 45

Baja California 13

Morelos 8

Nayarit 27

Querétaro 12

Veracruz 24

Nuevo León 18

Tlaxcala 18

Oaxaca 11

Quintana Roo 15

San Luis Potosí 3

Aguascalientes 6

Hidalgo 8

Guanajuato 2

Yucatán 3

Tasa de incidencia de casos confirmados de sarampión por entidad federativa y municipio de notificación, México 2025-2026 ı Foto: Captura de pantalla

El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años, con mil 368 casos entre el 2025 y lo que va del 2026; seguido del grupo de 5 a 9 años con mil 138 casos, y el de 25 a 29 años con mil 042 casos.

Del 2025 al 2026 se ha reportado un total de 28 defunciones acumuladas por sarampión, mismas que se distribuyen en 7 estados de la siguiente manera:

Chihuahua 21

Jalisco 2

Sonora 1

Durango 1

Michoacán 1

Tlaxcala 1

Ciudad de México 1

Casos confirmados de sarampión por sexo, grupo de edad y tasa de incidencia, México, acumulados 2025-2026 ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.