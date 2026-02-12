No se reportan afectaciones

Se registra sismo en Tlapa, Guerrero, de 4.8 grados

Un sismo de 4.8 grados se registró el mediodía de este jueves en Tlapa, Guerrero, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional

El Sismológico informó de la actividad de este jueves.
El Sismológico informó de la actividad de este jueves. Foto: Especial.
Un sismo de 4.8 grados se registró el mediodía de este jueves en Tlapa, Guerrero, sin que reporten afectaciones hasta este momento, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.

El sismo ocurrió a las 12:33 horas de este jueves 12 de febrero y tuvo una profundidad de 33 kilómetros.

La gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda informó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado activó los protocolos.

En Chilpancingo, el sismo se percibió ligero, sin embargo, en lugares como el Palacio de Gobierno, se activaron los protocolos y trabajadores dejaron sus oficinas para concentrarse en la explanada.

