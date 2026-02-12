Se registra sismo en Tlapa, Guerrero, de 4.8 grados

El Sismológico informó de la actividad de este jueves.

Un sismo de 4.8 grados se registró el mediodía de este jueves en Tlapa, Guerrero, sin que reporten afectaciones hasta este momento, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.

El sismo ocurrió a las 12:33 horas de este jueves 12 de febrero y tuvo una profundidad de 33 kilómetros.

Preliminar: SISMO Magnitud 4.8 Loc 16 km al NOROESTE de TLAPA, GRO 12/02/26 12:33:32 Lat 17.68 Lon -98.64 Pf 33 km pic.twitter.com/Lmw0Xon80n — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 12, 2026

La gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda informó que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado activó los protocolos.

⚠️ I M P O R T A N T E ⚠️



Ante el sismo percibido en Guerrero esta tarde, activamos de inmediato los protocolos correspondientes a través de @PC_Guerrero.



📌 Nos mantenemos en comunicación con las autoridades municipales y hasta el momento no se reportan daños.



Ante cualquier… https://t.co/7RoulpEYhH — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) February 12, 2026

En Chilpancingo, el sismo se percibió ligero, sin embargo, en lugares como el Palacio de Gobierno, se activaron los protocolos y trabajadores dejaron sus oficinas para concentrarse en la explanada.

