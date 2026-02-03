Modernización de carretera Cuautla-Tlapa presenta avance de 90% en su primera etapa: SICT

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que los trabajos de ampliación y modernización de la carretera Cuautla-Tlapa registran un avance del 90 por ciento en su primera etapa con una meta de 33 km.

Con una longitud de 385 kilómetros, la obra que unirá a los estados de Morelos, Puebla y Guerrero, tendrá una inversión total de 13 mil 652 millones de pesos en beneficio de 7 mil 700 habitantes.

Una vez terminada la carretera, reducirá hasta en una hora los tiempos de traslado de los usuarios, particularmente de los municipios de Iguala, Iliatenco, Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Malinaltepec.

Además de promover el desarrollo económico y la inclusión territorial al brindar acceso a diversos servicios esenciales en una de las regiones más rezagadas del país, este Eje Prioritario impulsará el turismo, el comercio y mejoras en la calidad de vida de los pobladores.

Ello debido a que conectará con la carretera Tlapa-Marquelia, ya en operación y, por lo tanto, beneficiará a regiones de la Montaña y de la Costa Chica en Guerrero.

Este Eje Prioritario será uno de los proyectos más importantes del Gobierno de México, que busca mejorar la movilidad y la comunicación entre la región centro y sur del país.

