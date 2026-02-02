Registran avance de 96.3% construcción de 17 Bachilleratos Tecnológicos y la UNRC en Tlaxcala

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México dio a conocer que la construcción de 17 Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en 11 entidades del país y la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Tlaxcala registran un avance global de 96.3 por ciento.

Estas obras de infraestructura educativa se realizan en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los gobiernos estatales.

En el caso de los estados de Hidalgo y Querétaro, los planteles ubicados en Tizayuca y El Marqués ya están completamente concluidos.

En el CBTIS 293 de Hidalgo, la inversión total ascendió a 49.7 millones de pesos y tendrá una matrícula de 900 alumnos. Beneficiará principalmente a jóvenes provenientes de Tizayuca y Tolcayuca, así como de los municipios de Zumpango, Hueypoxtla, Temascalapa y Tecámac del Estado de México.

El CBTIS 304 de Querétaro requirió 50 millones de pesos en la obra y 18 millones de pesos en equipamiento y atenderá a mil 80 estudiantes. Su construcción generó 200 empleos directos y 500 indirectos.

Ambas instalaciones cuentan con 12 aulas, laboratorio, talleres, aula de cómputo, cancha multifuncional, plaza cívica, andadores, accesos y áreas verdes, así como oficinas administrativas, sanitarios y equipamiento básico.

Los otros 15 planteles de Educación Media Superior presentan el siguiente avance:

Baja California: Plantel Tijuana, 89 por ciento

Chihuahua: Plantel Juárez, 99 por ciento

Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco (seis planteles), 96.7 por ciento

Guanajuato: Plantel León, 98 por ciento

Jalisco: Plantel El Salto, 95 por ciento

Nuevo León: Juárez y García (dos planteles), 95.5 por ciento

Oaxaca: Plantel San Blas Atempa, 95 por ciento

Puebla: Plantel Cuautlancingo, 93 por ciento

Yucatán: Plantel Mérida, 98 por ciento.

Por lo que respecta a la UNRC en San Luis Teolocholco, Tlaxcala, registra un avance de 96 por ciento y tuvo una inversión de 130 millones de pesos.

Contará con una superficie total de 13 mil 833 metros cuadrados, de los cuales la primera etapa tendrá 6 mil 440 metros cuadrados de construcción.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que, en los proyectos que se realizan en 12 estados del país, la inversión total asciende a mil 277 millones de pesos en beneficio de más de 19 mil 500 estudiantes de nivel medio superior y superior.

En total, se construirán 204 aulas para 18 mil 360 alumnos de bachillerato y, en su primera etapa, 20 aulas para mil 200 estudiantes que se matriculen en la UNRC en Tlaxcala.

Los 17 nuevos Bachilleratos Tecnológicos, que suman 42 mil 334 metros cuadrados de construcción y en los que se invierten mil 147 millones de pesos, se realizan en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con los gobiernos estatales.

Con estas acciones en materia de infraestructura educativa la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes retoma sus funciones en obra civil, por lo que ya no sólo se limita a la construcción de carreteras, aeropuertos o puertos.

De esta manera, se impulsa el proyecto educativo del Gobierno de México de acercar las escuelas a las y los jóvenes.

