Distribuidor vial de acceso al Puerto de Veracruz registra avance de 50%: SICT.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), construye el Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz el cual registra un avance del 50 por ciento.

Se prevé que la obra de casi dos kilómetros esté concluida en junio próximo. La inversión es de 902 millones y se han generado 2 mil 355 empleos; una vez que el Distribuidor entre en operación se generarán ahorros de hasta 25 minutos en los trayectos.

Este Paso Superior Vehicular (PSV) beneficiará a 780 mil 441 habitantes de la región, principalmente de los municipios de Veracruz, Medellín, Jamapa y Boca del Río, con lo que se fortalecerá la conectividad y logística de esta zona portuaria.

La vialidad forma parte de la Carretera Federal MEX 140, Xalapa-Veracruz, una de las principales arterias del municipio de Veracruz e intercepta con el Boulevard portuario. La obra constará de dos cuerpos: el A y el B.

El @GobiernoMX, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, construye el Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz; esta obra beneficiará a los municipios de Veracruz, Medellín, Jamapa y Boca del Río y fortalecerá la conectividad y… pic.twitter.com/iFOLXTTQ70 — SICT México (@SICTmx) January 27, 2026

Uno de ellos, el lado B del puente, de más de 900 metros de longitud, estará terminado en febrero, por lo que se abrirá a la circulación a partir de marzo, tras concluir el montaje de tres claros y la colocación de cinco losas.

A principios de febrero también se abrirá, por espacio de dos meses, un paso provisional para poder iniciar la construcción de zapatas del cuerpo A, en donde ya se tiene un avance de los pilotes e inicio de excavaciones.

Los trabajos en esta etapa hasta su conclusión durante este año son:

Cuerpo A

Terracerías

Cimentación: 132 pilotes y 21 zapatas

Subestructura: 23 columnas y 23 cabezales

Superestructura: fabricación y montaje de 132 trabes, 110 diafragmas y 1,723 metros cuadrados de losa de claro

El proyecto contempla calles laterales, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias, señalamiento vertical, horizontal e institucional de la Carretera Federal MEX 140, Xalapa-Veracruz.

Se estima que el Tránsito Diario Promedio Anual de la vialidad supere el parámetro de los 34 mil vehículos al mejorar las condiciones del paso.

Con ello, la SICT da cumplimiento a la mejora en la conectividad y accesibilidad, mediante la construcción y modernización de infraestructura vial que garantice la movilidad de personas y mercancías.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR