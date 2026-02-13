Claudia Curiel descarta huelga en la Cineteca Nacional; revisan condiciones laborales con Hacienda

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, aseguró que no habrá paro en la Cineteca Nacional.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, aseguró que no existe una huelga en la Cineteca Nacional, pese a que trabajadores denunciaron presuntas malas condiciones laborales y habían anunciado un paro simbólico para este viernes.

Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, la funcionaria afirmó que se ha mantenido diálogo con el personal y negó que las actividades vayan a paralizarse.

No hay un paro. Me parece que están mencionando un grupo muy pequeño de hacer algo simbólico, pero no se va a paralizar ninguna de las cinetecas Claudia Curiel, secretaria de Cultura



En días recientes, trabajadores señalaron inconformidades relacionadas con sus condiciones de trabajo, particularmente en el esquema de contratación por honorarios. Al respecto, Curiel reconoció que este tema se encuentra en revisión y que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Hacienda para fortalecer y respaldar al personal.

Hemos trabajado de manera importante con la presidenta y con Hacienda en el tema de fortalecer y respaldar a los trabajadores, por ejemplo, a los prestadores de servicios por honorarios Claudia Curiel, secretaria de Cultura



La titular de Cultura señaló que muchos empleados cuentan con varios años de antigüedad y que se analiza un criterio que considere precisamente ese factor para futuras decisiones administrativas.

Estamos sensibilizados con los trabajadores y trabajadoras de la Cineteca sobre sus condiciones de trabajo Claudia Curiel, secretaria de Cultura



Curiel de Icaza explicó que cualquier ajuste en esquemas laborales debe revisarse en conjunto con Hacienda para garantizar la disponibilidad de recursos, y subrayó que el tema laboral es independiente de la operación cultural del recinto.

La Cineteca Nacional, uno de los principales espacios de exhibición y preservación cinematográfica del país, había generado inquietud entre usuarios y comunidad cultural ante la posibilidad de un paro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am