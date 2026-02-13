Duarte en prisión

Comentan que ayer no fue el mejor día para el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien después de que ya saboreaba las mieles de la libertad, tras nueve años en prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa —una condena que terminaría de cumplir en abril próximo—, fue imputado por otro delito con el que —de ser hallado nuevamente culpable— se quedaría tras las rejas 14 años más. Y es que, a semanas de que pudiera poner los dos pies afuera del Reclusorio Norte de la Ciudad de Mexico, la Fiscalía General de la República, dirigida por Ernestina Godoy, colocó una acusación que impide por el momento una salida, para muchos anticipada. De acuerdo con los alegatos de la FGR, el exmandatario estatal todavía debe responder por el desvío de cinco millones de pesos que la Federación le entregó a su administración para apoyar a personas con discapacidad en Veracruz, un recurso que jamás llegó a este sector. Dicen que después de escuchar los 38 datos de prueba que hoy lo imputan, Duarte respondió ante el juez que aquellas acusaciones no son más que “una bola de sandeces”. Qué tal.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Se le hizo fácil