Jalisco y CFE echan luz al Mundial

Con la novedad de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja, realizaron ayer un recorrido por el Estadio Guadalajara. Fue como parte de un encuentro, se ha informado, para acordar todo lo relacionado con los temas energéticos que atañen a la fiesta mundialista y, de paso, también para revisar las necesidades de energía eléctrica en el estado a largo plazo. Nos comentan que, por lo pronto, ya quedó establecida la base de coordinación entre el gobierno estatal y la empresa pública para dar seguimiento en los inmuebles estratégicos del Mundial y que no se presente ningún problema a la hora de la hora. Entre éstos están, por supuesto, los aeropuertos de la capital jalisciense y de Puerto Vallarta. Calleja realiza una gira por las entidades que fungirán como sedes mundialistas, para dar acompañamiento técnico. Y Jalisco, se ha señalado, espera tres millones de visitantes durante la fiesta del balompié más importante a nivel internacional. Ahí el dato.

