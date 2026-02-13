Lecciones de coherencia desde Palacio

Más claro ni el agua. La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza a aquel levantón de mano que hizo el líder del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, a la legisladora Ruth González, quien es esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Tras la polémica —que ya se creía superada, Velasco dijo que era ella la más indicada y la mejor posicionada para el cargo. La legisladora no se subió al tren y dijo que sigue haciendo su trabajo legislativo. La Presidenta Sheinbaum, sin embargo, no quiso dejar de registrar la lanzada de Velasco y dijo: “No me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato, que se esperen seis años para poder competir… ésa es mi opinión personal”, dijo la Jefa de Estado, quien dejó a criterio del Verde y también de Morena si se accede o no a esta maniobra política, que además va en contra de la reforma estatutaria de Morena contra el nepotismo aprobada en 2025. Pendientes.

