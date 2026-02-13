Sarampión: México busca a toda prisa mantener estatus; apoyan ciudadanos

México libra una carrera contra el tiempo desde que solicitó una prórroga a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para demostrar que puede conservar el estatus de país libre de sarampión; sin embargo, a casi dos meses de que culmine este plazo, expertos dudan que se pueda alcanzar esta meta, ante el desafío que implica no sólo inmunizar a niñas, niños y adolescentes sino a la población adulta que no cuenta con la segunda dosis de la vacuna, lo que implica que cerca del 30 por ciento carezca de protección a largo plazo.

El Dato: El diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez denunció que el Gobierno dejó sin ejercer 44 mil 457 millones de pesos destinados al Programa de Vacunación entre 2022 y 2025.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cierre de 2024, el último dato disponible en sus registros, 31.04 por ciento de la población en México no contaba con la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, lo que, de acuerdo con especialistas consultados por La Razón, garantiza la inmunidad colectiva que hoy falta.

Este factor de la segunda dosis es el que complica que el país pueda conservar el estatus libre de sarampión que se había ganado en 1996.

El infectólogo pediatra Óscar Tamez señaló que el país arrastra una carga similar a la de otras naciones que en los últimos años han quedado rezagadas en sus esquemas de vacunación, como Canadá, que ya perdió su estatus de nación libre de sarampión, mientras que, en la región de América del Norte, Estados Unidos y México están en riesgo de perderla, especialmente por la falta de cobertura registrada durante 2024.

“Es complejo que para abril se logre recuperar la inmunización perdida durante los últimos años. La inmunización requerida podría lograrse en su totalidad hacia 2027, pero este año se ve complicado”, apuntó en entrevista.

31.04 por ciento de la población no contaba con la segunda dosis en 2024

El médico advirtió que el atraso acumulado durante varios años amplió la población objetivo de la campaña, por lo que ya no se trata únicamente de proteger a niñas y niños pequeños —quienes son más vulnerables ante una exposición al virus—, sino también a adolescentes y adultos que no completaron su esquema en la infancia.

“En todos los grupos, de todas las edades menores de 49 años, hay personas con esquemas incompletos o que no se vacunaron. Eso ilustra un poquito más la complejidad”, subrayó.

La secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, recordó que México se declaró libre de sarampión en 1996 gracias a altas coberturas de vacunación; sin embargo, la pandemia de Covid-19, los cambios en el esquema de vacunación y el temor de acudir a unidades médicas provocaron rezagos importantes.

“A personas que ya recibieron dos dosis de la vacuna (esquema completo), sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde la última aplicación o personas que ya padecieron sarampión, pues la infección genera inmunidad. En este grupo se ubican principalmente adultos mayores de 50 años, quienes probablemente estuvieron expuestos al virus en su infancia”, dijo la funcionaria a este medio.

Rosa Marroquín señaló que otro de los obstáculos para alcanzar una cobertura segura contra el sarampión es que por más que se desee vacunar a las personas, hay sectores que no son aptos para recibir la dosis, como las mujeres embarazadas, que deben esperar hasta después del nacimiento de su bebé, o quienes recibieron transfusiones de sangre, plasma o inmunoglobulinas, ya que estos tratamientos pueden interferir con la respuesta inmunológica.

Los especialistas reiteraron que la vacuna triple viral y la doble viral tienen un perfil de seguridad altísimo, por lo que ha sido una de las estrategias de salud pública más exitosas para reducir mortalidad infantil y hospitalizaciones por enfermedades prevenibles.

RIESGOS A CONSIDERAR. Alma Rosa Marroquín enfatizó que el sarampión puede generar complicaciones severas, sobre todo en personas no vacunadas.

“Puede producir neumonía, inflamación de oídos, de la córnea, encefalitis, incluso una panencefalitis esclerosante subaguda. En uno de cada mil casos se pueden presentar complicaciones muy severas y defunciones”, señaló.

En la actualidad no existe un tratamiento antiviral específico contra el sarampión; el manejo médico se enfoca en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Se recomienda mantener hidratación constante, reposo absoluto y, bajo supervisión médica, el uso de analgésicos para controlar la fiebre.

Los expertos también alertaron sobre la llamada “amnesia inmunológica”, un fenómeno mediante el cual el virus del sarampión puede afectar la memoria del sistema inmunológico, debilitando la capacidad del organismo para responder a otras infecciones.

“Hoy tenemos la herramienta. No hay justificación para no aplicarla”, enfatizó Marroquín.

Óscar Tamez insistió en que los mexicanos debemos dimensionar la importancia de estar protegidos ante esta enfermedad, pues “se estima que una persona contagiada es capaz de propagar (el virus) a un número importante de personas susceptibles. El mecanismo de transmisión es por vía respiratoria”.

El infectólogo añadió que el sarampión presenta una fase inicial con síntomas similares a otros padecimientos respiratorios, como influenza o Covid-19, seguida de la aparición de lesiones características en mucosas y un exantema (erupción cutánea) que inicia en cabeza y cuello y se extiende al resto del cuerpo.

El periodo de contagio comprende cuatro días antes y cuatro días después de la aparición del exantema, lo que favorece su rápida propagación, comentó.

Por ello, subrayó el experto, se requiere una cobertura de vacunación superior al 95 por ciento para evitar brotes, meta que se ha visto afectada en años recientes.

REGISTRO DE LA ENFERMEDAD ı Foto: Especial

Pasan más de 40 minutos bajo el sol para tener vacuna contra sarampión

› Por Fernanda Rangel

Capitalinas y capitalinos llegan a pasar más de 45 minutos para vacunarse contra el sarampión en puntos fijos y móviles colocados por el Gobierno de la Ciudad de México en estaciones del transporte público, el Zócalo o Bellas Artes.

En un recorrido por el punto de vacunación de Bellas Artes, ubicado en la plancha frontal de este edificio, La Razón observó que la afluencia de gente provocó que los biológicos se acabaran dos horas antes de la hora oficial de cierre.

En punto de las 12:45 horas, a dos horas 45 minutos de haberse instalado, un grupo de funcionarios capitalinos advirtió a las personas que ya no había fichas para inmunizarse y les recomendó acudir a Balderas, donde aún había dosis.

El dato: El primer caso de sarampión en México ocurrió en Chihuahua, la cual registra más casos y le siguen Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la CDMX.

“No puedo decir la cantidad de vacunas que hemos puesto, porque no hemos tenido ni tiempo de contarlas por toda la gente que viene, lo que sí, es que ya se nos terminaron las dosis y faltan dos horas para que nos vayamos, pero ni modo de quedarse, porque no tenemos más”, dijo Norma, personal de salud.

La profesional de la salud y su compañera Lucía expresaron que están felices por el interés de la gente en protegerse contra el virus que en la Ciudad de México ya cobró la vida de un niño de tres meses en Álvaro Obregón, en diciembre pasado.

Capitalinos y visitantes se vacunan contra sarampión, ayer, en Bellas Artes. ı Foto: Fernanda Rangel›La Razón

80 por ciento de las personas contagiadas no estaba vacunada, indicó la Sedesa

Yebne Vega, de 25 años, vive en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, y acudió ayer a inyectarse. Contó que se motivó a hacerlo, porque en las noticias ha escuchado sobre el aumento de los brotes de sarampión.

De agosto de 2025 al 11 de febrero de 2026 en la Ciudad de México se habían colocado un aproximado de 923 mil vacunas contra el sarampión, así lo confirmó la Secretaría de Salud Pública (Sedesa).

Hasta ese mismo día de febrero en la capital se habían registrado 184 personas con contagios positivos de sarampión, de las que 156 eran capitalinos y 28 eran personas que viven en el Estado de México.

La Sedesa no ha publicado cifras más actualizadas, pero al momento en que dieron esa información también compartieron que las alcaldías con más presencia de contagio eran Gustavo A. Madero con 39 casos, Álvaro Obregón con 35, Cuauhtémoc registró 18 y sólo 14 en Miguel Hidalgo.

Ayer, de acuerdo con los datos del boletín diario sobre el sarampión en el país, de la Secretaría de Salud federal, la Ciudad de México ya registraba 217 casos acumulados y un deceso.

217 casos acumulados de sarampión registra la Ssa en la Ciudad de México

Yebne Vega estuvo formada en la fila para vacunarse por poco más de 40 minutos y recomendó a que la gente que desee inmunizarse llegue a los puntos en cuanto abran, a las 10:00 horas, para evitar la espera.

Su experiencia con la inyección no fue dolorosa y explicó que sólo se siente “un ligero piquete y después un poco frío”.

“Dicen que realmente es una vacuna muy noble, porque no tiene tantas reacciones, a veces te puede salir un pequeño salpullido, pero se quita 10 días después y nada más”, relató.

Al ser este un punto de vacunación ubicado en una de las zonas más turísticas de la capital, personas de diferentes estados aprovecharon su visita para inmunizarse y regresar a sus hogares. Éste es el caso de Hortensia, originaria de Tepeji del Río de Ocampo, en Hidalgo.

“Vinimos a pasar unos días a la Ciudad de México y estábamos aquí paseando cuando dijeron que vacunaban y nos formamos. Allá en Tepeji no, no vimos vacuna, pero aquí escuchamos en la tele que hay que hacerlo y aquí estamos”, dijo la mujer, quien viajó acompañada de su hija Lorena.

Las dos hidalguenses se quejaron de que el sol del mediodía fue la peor parte de la espera por la vacuna, pero decidieron aguardar para inmunizarse. “Pues sí quema, pero ni modo que ya nos vayamos. Primero nos vacunamos”, enfatizó.

Al lugar acudieron turistas internacionales, pero de un grupo de 12 personas ninguna se inyectó.

Este hecho provocó molestia en Javier, quien consideró que las personas extranjeras también deberían protegerse contra el sarampión en su estadía en el país.

“Ellos se deben vacunar oiga, porque son los que nos traen el bicho (sarampión)”, dijo. De acuerdo con la titular de la Sedesa, Nadine Gasman Zylbermann, los contagios se originaron en Estados Unidos y Canadá, principalmente a causa de grupos antivacunas, y luego en Chihuahua.

De acuerdo con las autoridades de salud federales y capitalinas, la vacuna debe aplicarse a las personas de 10 a 49 años de edad que no la tengan desde la infancia, y también aquellas que no estén seguras de tener ese esquema de vacunación infantil completo, o de haber contraído sarampión en algún momento.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ha mencionado hay un gran número de adultos jóvenes sin vacuna, porque en administraciones anteriores, la segunda dosis contra sarampión se aplicaba a los seis años después de la primera, que se ponía al año de edad, lo cual se modificó a partir de 2021 para que la segunda vacuna comenzara a aplicarse a los 18 meses.

En el caso de la Ciudad de México, la Sedesa ha informado que 80 por ciento de las personas que se han contagiado de sarampión no tenía vacuna contra el virus.

Los contagios ı Foto: Especial