Construyen ruta segura para rescatar a mineros

El 30 de marzo fue extraído con vida el primero de cuatro mineros atrapados.

A MÁS de una semana del colapso de la mina Santa Fe, ubicada en El Rosarito, Sinaloa, que dejó a cuatro trabajadores atrapados, las tareas para conseguir el rescate de tres que aún permanecen bajo tierra se mantienen con la construcción de rutas seguras que permitan localizarlos.

A través de diferentes publicaciones en redes sociales, la CNPC informó que, con apoyo de otras instituciones federales, se han llevado a cabo varias labores en favor de la búsqueda de los mineros.

Lo más reciente, aclaró, es que se han definido estrategias de búsqueda especializada con apoyo de binomios caninos.

Durante la madrugada, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @CFEmx, @PC_Sinaloa, IMSSA y #CNPC, realizaron diversas acciones en la mina Santa Fe, para continuar con la localización de los tres mineros:



👉Se definieron estrategias de búsqueda especializada con apoyo de binomios caninos pic.twitter.com/7dqOx8olJu — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 3, 2026

Más temprano, la CNPC detalló los avances que ha llevado a cabo en la mina para facilitar el rescate de los tres mineros.

En este sentido, enfatizó que inició la construcción de un muro de concreto reforzado, el cual permitirá contener materiales, evitar filtraciones y proteger galerías inferiores, lo que, a su vez, brindará mayor seguridad para que entren los brigadistas a rescatar a los mineros.

La construcción del muro, que contará con anclas, varillas de acero y aditivos especiales para soportar la presión, fue posible gracias al sellado hermético del tapón de crucero, uno de los avances que enfatizó la CNPC.

Por otro lado, la Coordinación informó que el monitoreo técnico con instrumentos topográficos no detectó desplazamientos ni en la estructura ni en la presa de jales, lo que permitió validar condiciones de seguridad para continuar con el rescate.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗔𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗙𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗮𝘁𝗲.



🔗 https://t.co/PLOV8Sp6DY pic.twitter.com/UiQV603dS5 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 3, 2026

Mientras que, según la misma información, en el sector norte de la mina, continúan las labores de limpieza para reducir la distancia hacia la “zona cero”, área a la que deben llegar los equipos de rescate.

Asimismo, se habilitaron rutas seguras de tránsito dentro de los túneles, con el objetivo de agilizar el movimiento del personal y el traslado de materiales.

También, avanzó la perforación de un barreno de exploración, utilizado como sonda para anticipar condiciones de estabilidad y seguridad en las zonas donde ingresarán los equipos especializados.

En las labores participan de forma coordinada elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Marina (Semar), junto con Protección Civil, CFE, autoridades de Sinaloa y brigadas especializadas de rescate de otros estados.

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