Saúl y el vendaval

Y fue Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de los guindas en San Lázaro, quien se pronunció en contra de las aspiraciones de su hermano Saúl para suceder a su otro hermano, David, en la gubernatura de Zacatecas. “No estoy en favor de que Saúl Monreal, mi hermano más pequeño, participe como candidato a gobernador para suceder a un hermano, no estoy de acuerdo, se lo digo con toda honestidad, no juego doble, nunca he jugado doble. Ésa es mi convicción”, declaró el más destacado de los integrantes de la familia Monreal. Nos dicen que no sería la primera vez que a Saúl lo buscan contener sus seres queridos. Por estos días, él mismo dijo que Morena no debería descartarlo por su parentesco con estos políticos zacatecanos ya que David, quien hoy gobierna el estado en cuestión, tampoco lo apoya, pues, recalcó, cuando quiso convocar a funcionarios de la administración de su hermano, para formar su estructura, éstos le dijeron que, con pena y todo, no podían respaldarlo, pues no se los habían permitido. Pendientes de si Saúl recapacita.

