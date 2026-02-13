Vaya regada la de la regidora de Movimiento Ciudadano en Ocotlán, Jalisco, Silvia Iliana Villarruel, a quien las redes sociales —que no perdonan— evidenciaron tras ser captada el pasado domingo, en un acto público, acompañada de un mono araña. Lo malo, dicen, no era la compañía, sino que se trata de una especie protegida al estar en peligro crítico de extinción. Lo feo, nos hacen ver, es que la funcionaria lo llevaba atado a una correa. Y lo peor, todo el mundo vio cuando le daba unos “sopapos”, al parecer para regañarlo por su inquietud. Las imágenes inmediatamente detonaron la indignación de los internautas, lo que obligó a la regidora a dar una explicación que, por cierto, la dejó peor parada. Dijo Villarruel que el mono no era suyo y que se le “hizo fácil” acercarse para acariciarlo y cargarlo, aunque cuentan que el video indica todo lo contrario. Como claramente estas justificaciones no dejaron satisfecho a nadie, al final, la política emecista no tuvo más remedio que restringir el acceso a sus perfiles en Internet.

