SEP niega desalojo de Marx Arriaga y anuncia un cambio de plaza.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) negó las versiones sobre un presunto desalojo de Marx Arriaga, quien se desempeñaba como director general de Materiales Educativos.

La dependencia indicó que la acción correspondió a la notificación al titular de la Dirección General de Materiales Educativos sobre un cambio de plaza que ahora cambiará a la modalidad de libre designación.

“El día de hoy se realizó una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la dependencia para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos que dicha plaza tendrá un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación”, indicó la SEP en un comunicado,

Agregó que ahora la Secretaría de Educación será la encargada de realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026.

“La SEP reitera que este procedimiento es de carácter administrativo y se realiza con estricto apego a la normatividad aplicable”, concluyó.

Más temprano Marx Arriaga publicó videos en sus redes sociales en donde se puede observar cómo un elemento de seguridad lo acompaña a la salida del edificio de la SEP, ubicado en avenida Universidad1200.

Posteriormente, el exfuncionario acusó un despido ilegal, debido a que la persona que interactuó con él no se identificó, no recibió un oficio con tiempo o no se justificó la pérdida de confianza.

“No importa si la institución intentó despedirme de manera ilegal sin entregar algún oficio o avisarme con tiempo o justificar alguna supuesta pérdida de confianza. Tampoco importa que en un salón repleto de funcionarios públicos entendemos testigos del atropello ante este intento de despido ilegal. Ninguno quiso decir su nombre ni su cargo”, indicó en una conferencia de prensa.

Por último, afirmó que este viernes 13 de febrero de 2026 es “un día trágico para la nueva escuela mexicana y sus libros de texto gratuitos”.

