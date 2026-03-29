Autopista México-Puebla HOY: Cierres, bloqueos e incidentes este 29 de marzo

La autopista México-Puebla podría registrar afectaciones a la circulación este domingo 29 de marzo de 2026, principalmente por la combinación de obras en curso y el incremento en la carga vehicular típico de la temporada de Semana Santa.
Aunque hasta el momento no hay confirmación de bloqueos totales, se prevé que el tránsito se vuelva más lento en distintos puntos, especialmente en dirección a Puebla durante la mañana y hacia la Ciudad de México por la tarde y noche.
Obras y trabajos en tramos específicos
Se mantienen los trabajos de mantenimiento y conservación en varios tramos de la autopista, los cuales implican intervenciones en carriles centrales y laterales, principalmente en:
Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 29 de marzo
- Del kilómetro 40 al 60, con labores de bacheo y renovación de señalización.
- Accesos a casetas de peaje, donde la operación es limitada para agilizar el flujo vehicular.
Estas intervenciones pueden derivar en:
- Reducción de carriles
- Desvíos parciales
- Ajustes en la circulación
Aunque no hay cierres totales permanentes, las maniobras continúan generando afectaciones intermitentes que pueden retrasar el tránsito.
Horarios con posibles afectaciones este domingo
Durante este domingo 29 de marzo, los trabajos se mantienen en los horarios habituales:
- De 10:00 a 17:00 horas
- De 22:00 a 05:00 horas
Durante estos periodos es probable que se presente:
- Tránsito lento
- Congestión en carriles centrales
- Mayor tiempo de traslado
Además, por tratarse del inicio de la Semana Santa, la carga vehicular suele incrementarse desde la mañana, por lo que se recomienda salir con anticipación y prever mayor tiempo de viaje.
¿Habrá cierres o bloqueos?
Hasta ahora, no se reportan cierres totales programados ni bloqueos confirmados para este domingo. Sin embargo, no se descarta que puedan presentarse afectaciones derivadas de:
- Incidentes viales
- Vehículos descompuestos
- Alta afluencia vehicular
Por ello, las autoridades exhortan a mantenerse atentos a reportes en tiempo real y ajustar la ruta si es necesario.
Zonas con mayor carga vehicular
Los puntos donde comúnmente se registran complicaciones incluyen:
- Caseta de cobro San Marcos
- Chalco e Ixtapaluca
- Valle de Chalco y La Paz
- Ingreso a la CDMX por Calzada Ignacio Zaragoza
- Tramo de Río Frío
En estas zonas, la circulación puede verse afectada tanto por las obras como por el flujo constante de vehículos.
Recomendaciones para automovilistas
Se sugiere:
- Salir con anticipación
- Evitar, en la medida de lo posible, las horas pico
- Manejar con precaución en zonas de obra
- Respetar señalización y límites de velocidad
- Considerar rutas alternas si el tráfico aumenta
Las obras en la autopista México-Puebla continuarán en los próximos días, por lo que se espera que las afectaciones sean constantes, sobre todo en los tramos donde se concentran las maniobras de mantenimiento
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MSL