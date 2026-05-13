¿Por qué la CIA quería muerto a ‘El Payín’? Esto sabemos

En marzo se registró la explosión de una camioneta en la Autopista México Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México, y en este vehículo viajan dos hombres identificados como Francisco Beltrán alias “El Payín”, y Humberto Rangel.

De acuerdo con la información que se conoce, la camioneta en la que viajaba “El Payín” se transportaba desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y a causa de la magnitud de explosión el vehículo presentaba severos daños visibles, mientras que ambos sujetos perdieron la vida.

Recientemente un reportaje realizado por el medio CNN señalaba que la muerte de ambos sujetos se derivó de una presunta operación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Sin embargo, la institución gubernamental estadounidense señaló; por medio de la portavoz Liz Lyons, que esto se trataba de “información falsa y sensacionalista que no sirve más que como campaña de relaciones públicas para los cárteles.”

This is false and salacious reporting that serves as nothing more than a PR campaign for the cartels and puts American lives at risk. pic.twitter.com/4HYTQYH90l — Liz Lyons (@CIASpox) May 12, 2026

La CIA y su relación con la muerte de “El Payín”

Luego de que el medio estadounidense señalara que el presunto trabajo de inteligencia por parte de la CIA contra el capo mexicano no ha sido el único, pues esto incluso podría formar parte de la estrategia que tiene el Gobierno de Estados Unidos contra el narcotráfico en México, García Harfuch emitió su postura.

El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch señaló que el Gobierno rechaza categóricamente la presunta participación de la CIA en operaciones encubiertas o unilaterales contra cárteles en México.

Francisco Beltrán ı Foto: X: @HEARST_BB

“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional” apunta García Harfuch.

Apuntó que ambos gobiernos trabajan conjuntamente debido a que esta cooperación para combatir al crimen organizado “ha dado resultados relevantes para ambos países”, pero estos trabajos se realizan con soberanía y responsabilidad compartida sin subordinación.

Publicación de Omar García Harfuch sobre la muerte de "El Payín" ı Foto: Captura de pantalla

Durante la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha hecho énfasis en trabajos para desmantelar varias organizaciones criminales que tienen “base en México”, por lo que incluso en febrero 2025 “Trump designó a estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.”

Las organizaciones estadounidenses señalan principalmente al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pues se asegura que estas son “organizaciones criminales transnacionales más poderosas, influyentes y despiadadas de México.”

Ante esto, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), apunta que “continúa su labor para desmantelar las organizaciones de narcotráfico responsables de la crisis de drogas más letal en la historia de Estados Unidos.”

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