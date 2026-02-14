Cerca, EU y Guanajuato

Relevante mensaje de cercanía, nos comentan, el que mandaron ayer el embajador del Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, quienes dieron cuenta de una reunión que sostuvieron ayer. El diplomático señaló en las redes que la entidad es “un estado donde se reflejan con claridad los fuertes lazos, desde el sector automotriz hasta los miles de estadounidenses que viven y visitan la entidad”. También, que en el marco de cooperación que impulsan los presidentes Donald Trump y Claudia Sheinbaum, la colaboración con las autoridades fortalece esfuerzos para construir comunidades seguras y prósperas. La mandataria, se ha informado, compartió con Johnson la visión de trabajo de su gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar e impulsar la economía haciendo crecer la confianza de empresas y residentes de Estados Unidos en Guanajuato. Ahí el dato.