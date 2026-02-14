Crean app para localización de puntos de inmunización

La Secretaría de Salud (Ssa) puso en operación la plataforma digital “¿Dónde me vacuno?”, una herramienta que permite a la población consultar si forma parte del grupo prioritario para la vacunación contra el sarampión y localizar el punto más cercano a su domicilio.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, explicó que la plataforma está dirigida a madres, padres de familia, personas cuidadoras y a la población en general, y puede utilizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, como: computadora, teléfono celular o tableta.

La herramienta permite realizar búsquedas por entidad, municipio o alcaldía, además de mostrar los días y horarios de atención de los más de 21 mil puntos de vacunación disponibles en el país, operados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS Bienestar y los servicios estatales de salud.

6 meses a 12 años es la edad prioritaria de vacunación

Para tal efecto, se informó que la vacunación prioritaria se concentra en niñas y niños de seis meses a 12 años que no hayan recibido ninguna dosis o no tengan completo su esquema de vacunación. Además de personas de 13 a 49 años que no estén vacunadas y residan en entidades con mayor transmisión del virus como: Jalisco, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa, Colima y Tabasco.

Las autoridades precisaron que las personas con esquema completo no requieren una nueva dosis. En el caso de quienes tienen 50 años o más, la mayoría cuenta con protección previa, por lo que no forman parte del grupo prioritario actual.

Para quienes no cuentan con acceso a internet, está disponible la línea 079, donde personal capacitado brinda orientación sobre la ubicación de los centros de vacunación. La Ssa reiteró que la inmunización es gratuita y segura, e hizo un llamado a consultar la plataforma y acudir a módulos en caso de pertenecer a los grupos prioritarios, a fin de contener la transmisión del virus.