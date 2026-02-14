CSP niega acuerdo por gobierno de Chihuahua

La Presidenta Claudia Sheinbaum desestimó las versiones que señalan que Adán Augusto López habría renunciado al Senado para favorecer una eventual candidatura de la senadora morenista Andrea Chávez a la gubernatura de Chihuahua, y sostuvo que, en Morena, las postulaciones se definen mediante encuestas.

Al ser cuestionada sobre el tema durante su conferencia matutina, la mandataria federal reaccionó con una risa irónica y expresó su desaprobación ante dichos señalamientos, al tiempo que subrayó que el partido guinda cuenta con un método claro para la selección de candidaturas.

El Dato: Opositores a Morena señalaron que el respaldo de Adán Augusto a Andrea Chávez podría responder a una negociación política, tras su salida de la Jucopo en el Senado.

“La coordinación en Morena es única”, afirmó, aunque precisó que corresponde a la dirigencia nacional del partido, encabezada por Luisa María Alcalde, fijar su postura en el tema.

La mandataria explicó que en el partido guinda eligen a sus candidatos mediante encuestas internas, método que calificó como “muy bueno”, y que fue el mismo mecanismo mediante el cual ella obtuvo la candidatura presidencial por la coalición: “Yo gané una encuesta con otros cinco compañeros que participaron”.

Detalló que el mismo procedimiento se aplica para gubernaturas y jefaturas de gobierno, y enfatizo que el método garantiza el principio de paridad de género, para que las postulaciones se distribuyan equitativamente entre mujeres y hombres.

“Todos los que compitieron para gobernadores o gobernadoras en 2024 ganaron su encuesta o fueron la mejor posicionada en su momento para poder tener la igualdad entre hombres y mujeres”, dijo.

La Presidenta puntualizó que cualquier aspirante a un cargo de elección popular por Morena debe ganar la encuesta correspondiente, salvo en los casos donde exista una única propuesta.

Las declaraciones se dan en medio de especulaciones sobre movimientos políticos rumbo a futuras elecciones estatales, particularmente en Chihuahua, entidad que renovará gubernatura en el próximo proceso electoral del 2027.

La mandataria federal aclaró esta postura luego de que el senador Adán Augusto López Hernández —figura clave del bloque oficialista en el Senado— sugiriera que la senadora Andrea Chávez Treviño sería la candidata de Morena al gobierno de Chihuahua en 2027. Ante ello, Claudia Sheinbaum precisó que ese tipo de decisiones no se toman por dedazo, pacto o negociación entre los líderes partidistas, sino a partir de un mecanismo que involucra directamente a la base social.

El pasado martes 3 de febrero, el senador Adán Augusto López Hernández aseguró que su salida de la coordinación de Morena en el Senado no debilita la aspiración de la senadora Andrea Chávez rumbo a la candidatura de Morena al gobierno de Chihuahua en 2027, y afirmó que ella será candidata y gobernadora.

“No, yo creo que la senadora Chávez ha sido objeto de una campaña a base de infundios y denostaciones. Es la mejor posicionada, según entiendo, en Morena, rumbo a la candidatura al gobierno del estado y piensan que inundando las redes de notas como esa la van a descarrilar, pero se equivocan. Yo sostengo que la senadora va a ser candidata y gobernadora de Chihuahua; ya se merece Chihuahua un buen gobierno”, sostuvo, además que en caso de que Chávez Treviño obtenga la candidatura, todos los militantes están obligados a respaldarla y destacó que dejar la coordinación parlamentaria no afecta el escenario interno del partido.

Al retomar su renuncia como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, negó haber pactado, Ignacio Mier, nuevo coordinador de Morena, para mantener en sus cargos a personas cercanas a su grupo político.