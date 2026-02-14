Marx Arriaga se opuso a cambiar ‘una sola coma’ a libros de la SEP; rechazó representar a México en otro país: Mario Delgado

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, aclaró que la salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección de Materiales Educativos se dio por un acuerdo previo y no se trató de una destitución ni de un desalojo, aunque reconoció “una diferencia de puntos de vista ” respecto a la actualización de libros de texto gratuitos.

Desde Tlaxcala, comentó que Arriaga Navarro acordó presentar su renuncia el 15 de febrero. De no hacerlo, explicó, “ él mismo sugirió que procediéramos legalmente para realizar el cambio”.

“Llegamos a un acuerdo de que si no presentaba él su renuncia el 15 de febrero, él mismo me sugirió que procediéramos legalmente para hacer el cambio. Nosotros fuimos muy respetuosos. No hay ningún cese, no hay ninguna suspensión, no hay ningún desalojo ”, comentó.

Mario Delgado recordó que el pasado 28 de enero sostuvo una reunión con Marx Arriaga, a quien invitó a participar “en otras áreas en la construcción del movimiento”; incluso, reconoció, se le ofreció la posibilidad de representar a México en “un país latinoamericano”, aunque evitó precisar si como embajador.

“Se le planteó la posibilidad de que participara en otra área, hace algunos meses también yo le había planteado la posibilidad de que representara a nuestro país en un país latinoamericano, cosa que también rechazó”, declaró.

Asimismo, precisó que a partir del 16 de febrero la SEP tendrá la facultad de designar a la persona titular de la Dirección General de Materiales Educativos, plaza que, reiteró, “cambia de naturaleza a partir del 15 de febrero”.

“Es algo que yo platiqué con él, me dijo que él no iba a renunciar porque tenía que hacer unas consultas, y que si en esas consultas resultaba que renunciaba, pues renunciaba. Él mismo me sugirió que después del 15, si no había renuncia, entonces se siguiera una vía jurídica para este cambio", enfatizó.

Marx Arriaga se opuso a cambiar “una sola coma” a libros de texto: Mario Delgado

Mario Delgado también señaló que Marx Arriaga no quería cambiar “una sola coma” as los libros de texto porque “atentaba contra el legado del obradorismo”.

“Le pedíamos poder hacer una renovación, dado que él no estaba de acuerdo en que hubiera ningún cambio, que no se le cambiara una sola coma a los libros, porque desde su punto de vista eso atentaba contra el legado del obradorismo. (...) Fue una diferencia de puntos de vista. Nosotros consideramos que pueden mejorarse para fortalecer la Nueva Escuela Mexicana, incorporando contenidos, por ejemplo, como las mujeres en la historia, o teniendo más la presencia de nuestras lenguas originarias en estos", comentó.

Sobre el presunto desalojo de la sede de la SEP, el funcionario federal afirmó que la notificación a Marx Arriaga estuvo “muy mal instrumentada”, y que se investiga quién solicitó el apoyo del personal de seguridad del edificio.

“La notificación, muy mal instrumentada por cierto, porque la persona que notifica no debió haber solicitado en ningún momento el apoyo de personal de resguardo, porque estamos hablando de que estamos entre compañeros y son procedimientos administrativos que él además sabía que iba a ocurrir. Vamos a pedirle al órgano de control que investigue quién fue que solicitó que apoyara personal de resguardo, es absolutamente innecesario y excesivo, y vamos a investigar y tendrá que haber consecuencias”, advirtió.

