Libros de texto no van a cambiar, solo agregaremos a más mujeres de la Historia: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los libros de texto gratuitos para educación básica “no van a cambiar”, pero enfatizó en que es necesario destacar a más de las mujeres que han sido parte de la historia de México.

Las declaraciones de la mandataria federal ocurren en medio del anuncio de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) designará a una nueva persona para el cargo de Dirección de Materiales Educativos, que hasta el viernes ocupaba Marx Arriaga.

Durante un evento en Tlaxcala, la presidenta, sin mencionar directamente estos hechos, se refirió a los cambios que hubo en los libros de texto tras la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, en 2018.

Al respecto, Sheinbaum Pardo celebró que la nueva versión de estos materiales refleja una nueva forma de educar a las y los mexicanos, por lo que, enfatizó, los libros de texto gratuitos “no van a cambiar”.

Sin embargo, remarcó que sí es necesario incluir más nombres de las mujeres que han formado parte de la historia de México, quienes, destacó, han sido poco nombradas en las narraciones oficiales.

Esos libros de texto no van a cambiar. [...] Eso sí, a los libros de textos les vamos a incorporar algo: las mujeres en la historia porque, por ejemplo, se habla de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero. ¿Saben que también hubo mujeres en la independencia? Josefa Ortiz, Leona Vicario… Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum Pardo enfatizó que tanto los libros de texto como la construcción de nuevas escuelas responde a lo que el Gobierno federal llama la Nueva Escuela Mexicana (NEM), la cual, aseguró, busca cambiar la forma en la que se imparte la educación en el país, en favor de mayor alcance y mejores conocimientos.

Mientras tanto, las declaraciones ocurren mientras Marx Arriaga lleva a cabo una protesta simbólica en su oficina dentro de la sede de la SEP, a causa de lo que, acusa, es un intento de la institución de “echarlo por la puerta de atrás” por cometer el “gravísimo error de defender los libros de texto”.

Los libros de texto gratuitos que actualmente se utilizan en las escuelas fueron editados durante la gestión de Arriaga Navarro, que comenzó en 2021.

Al inicio de esta protesta, el ahora exdirector de Materiales Educativos acusó que un intento de cambiar estos libros sería “ilegal”.

