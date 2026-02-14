‘Nos quieren echar por la puerta de atrás por defender libros de texto’, denuncia Marx Arriaga

Marx Arriaga, al inicio de su manifestación desde su oficina en la SEP.

El ahora exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, acusó que la institución busca echarlo “por la puerta de atrás” por intentar defender los libros de texto que se editaron durante su gestión, ante lo cual, aseguró, opondrá resistencia.

Al inicio de su jornada de protesta de este sábado, por la cual, encerrado dentro de su oficina en la sede de la SEP, encabezará exposiciones y diálogos, Arriaga Navarro acusó que su destitución de la Dirección por parte de la SEP responde a un intento “ilegal” de modificar los libros de texto.

Explicó que los nuevos libros de texto, cuya edición dirigió desde el sexenio pasado, fueron aprobados con base en el Plan de Estudios 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual, dijo, cualquier intento de modificarlos sería “ilegal y fuera de la norma”.

A propósito, acusó que la SEP está intentando cambiar estos materiales, situación a la que él se opone, por lo cual, acusó, la Secretaría prefirió “sacarnos por la puerta de atrás”.

Ha sido una nota que se ha viralizado, el intento que tuvo la SEP por desalojarnos de estos espacios por cometer el gravísimo error de la defensa de los libros de texto gratuitos, ahora que la institución intentan modificarlos, saltándose la Ley General de Educación, nuestro artículo tercero y el Plan de Estudios 2022, que fueron publicados en el Diario Oficial y son nuestra normativa Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP



La Dirección se resiste y como consecuencia de esta resistencia se intenta un desalojo, sacarnos por la puerta de atrás para que entren personajes que permitan ese cambio arbitrario, ilegal y fuera de la norma, fuera del Plan de Estudios 2022 Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP



La acusación de Marx Arriaga ocurre después de que, el viernes, el exfuncionario informara que elementos de seguridad intentaron desalojarlo de su oficina en la sede de la SEP, en avenida Universidad, al sur de la Ciudad de México.

🚨Aún desde la SEP, Max Arriaga anuncia que “la dirección se resiste” pese a su destitución.



Ahora, transmite un diálogo de protesta de 24 horas.



Horas después, la SEP negó que se tratara de un desalojo, si bien confirmó que el cargo entonces ocupado por Arriaga Navarro quedaba “a disposición de la Secretaría para realizar un nuevo nombramiento”.

Ante esto, Marx Arriaga anunció una protesta simbólica por la cual se “atrincheró” en su oficina del mismo edificio, desde donde encabezará jornadas de diálogo y protesta.

