Marx Arriaga protesta con ‘atrincheramiento’ en sede de la SEP; acusa ‘cinismo’

Marx Arriaga, exdirector de Materiales Educativos de la SEP, protestará en la que dejará de ser su oficina.

El ahora exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, informó que protestará con una jornada de 24 horas de “atrincheramiento” en la sede de la institución, ante lo que calificó como un acto de “cinismo” tras su remoción del cargo.

A través de redes sociales, Arriaga Navarro anunció que, junto con sus ahora excompañeros de la Dirección de Materiales Educativos, realizará una jornada de protesta, en donde se encontrarán 24 horas “atrincherados en las cloacas de la SEP”, durante las cuales llevarán a cabo jornadas informativas y de diálogo.

¡Protesta con propuesta!



Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto.



Pero no lo haremos con los brazos caídos. Nos proponemos 24 horas de reflexión crítica sobre el sueño del Humanismo Mexicano y la #NEM. https://t.co/gbzoNeDTjq pic.twitter.com/f6wKFz2KNF — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) February 14, 2026

La manifestación, titulada “¡Protesta con Propuesta!”, iniciará a las 11:00 horas y se realizará en la sede ubicada en Universidad, donde el viernes Marx Arriaga denunció que la policía, comandada por la SEP, intentó desalojarlo de su oficina.

A propósito de estos hechos, Arriaga Navarro se refirió al conflicto con la autoridad educativa, y acusó que la misma actuó con “cinismo”.

¡En la misma mano caben: caricia y puño!



Dos rostros de una institución, pero no de un proyecto...



A la izquierda, el compromiso, el encargo, la transformación y justicia. A la derecha, el cinismo del cuatrero; del que entra por la noche a hurtar los bienes del pueblo bueno. https://t.co/HfCudAbSgk pic.twitter.com/yTfjjNfteJ — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) February 14, 2026

“¡En la misma mano caben: caricia y puño!”, escribió en un mensaje en X, acompañado de dos imágenes, una sobre el comunicado de su nombramiento y otra sobre el documento en el que la SEP informó el cambio de titularidad en la Dirección que hasta el viernes encabezaba.

¡En la misma mano caben: caricia y puño! Dos rostros de una institución, pero no de un proyecto... A la izquierda, el compromiso, el encargo, la transformación y justicia. A la derecha, el cinismo del cuatrero; del que entra por la noche a hurtar los bienes del pueblo bueno. Marx Arriaga Navarro, exdirector de Materiales Educativos de la SEP



En otra publicación, Arriaga Navarro enfatizó que “¡O luchamos juntos o nos derrotarán por separado!”, en referencia a que sus excompañeros de la Dirección lo acompañarán en la protesta.

En una fotografía que acompañó esta publicación, se aprecian ejemplares de varios libros, entre ellos Grandeza, la más reciente publicación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano.

¡Quien cuida el fogón, también aviva el fuego!



En 3 horas, inicia nuestra "Protesta con Propuesta", pero antes... un chocolate entre camaradas. Aquí, desde las oficinas de la @DGME_SEP_mx, rodeados por las cloacas de la @SEP_mx.



¡O luchamos juntos o nos derrotarán por separado! https://t.co/8hUGLSfaxC pic.twitter.com/LvMrVV7MM7 — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) February 14, 2026

El viernes, Marx Arriaga denunció que un grupo de elementos de seguridad intentó desalojarlo de su oficina en la sede de la SEP ubicada sobre avenida Universidad.

Posteriormente, la SEP negó que haya ordenado un desalojo, si bien confirmó que el cargo que ocupaba Marx “tendrá un cambio de naturaleza”.

“En consecuencia, dicha Dirección General queda a disposición de la Secretaría para realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026”, escribió la SEP, en un comunicado.

