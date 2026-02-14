Cesan al polémico Marx Arriaga; éste reta: “Hagamos el teatro completo”

ARRIAGA pide a un policía ponerle las esposas para sacarlo de su oficina, ayer.

Marx Arriaga Navarro fue cesado este viernes como director general de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), desde donde se encargó de diseñar los polémicos libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) —un modelo impulsado por la 4T— , en medio de señalamientos que él hizo contra las autoridades educativas por desalojarlo y despedirlo de manera violenta, sin una notificación formal.

En conferencia de prensa, Arriaga informó que, en efecto, fue notificado verbalmente de su destitución; sin embargo, aseguró que no ha recibido un documento oficial que formalice su despido conforme a la ley, y explicó que previamente hubo un intento por desalojarlo de sus oficinas.

El Dato: El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, vinculó el episodio de Arriaga con lo que calificó como una crisis interna en el Gobierno federal emanado de Morena.

“Hasta que no me entreguen un documento donde pidan mi despido, conforme a las leyes vigentes laborales, yo sigo en el puesto”, declaró.

Aclaró que no se aferraba al cargo; sin embargo, no se consideraría fuera de la SEP hasta no recibir la notificación oficial.

“Claro que no. Aquí a lo que nos aferramos es a los principios (…) allá ven los 107 libros que diseñamos. Y nosotros vamos a defender con uñas y dientes esos 107 materiales, sea en esta oficina o sea en las calles. No nos aferramos a un cargo, tan solo estamos defendiendo los principios de la Nueva Escuela Mexicana”, expresó.

Arriaga señaló que anticipaba un escenario como el ocurrido, pues existía presión creciente para modificar los contenidos de los materiales que él diseñó.

Acusó que la instrucción para realizar nuevos cambios en los materiales educativos provino de su superior directa, Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica. Según explicó, las solicitudes incluían ajustes a libros dirigidos a docentes, así como a materiales de preescolar y primaria. A su juicio, estas modificaciones no contaban con una justificación académica o pedagógica clara.

Arriaga Navarro difundió en redes sociales el momento en que le pidieron desalojar las instalaciones; a un policía le pidió esposarlo. ı Foto: ›Captura de video

“Ya lo veía venir, porque cada vez los oficios eran más insistentes. Es decir, cada vez había más presión para que se modificaran (los libros) y había toda una estrategia legal para intimidar a la dirección”, dijo.

De acuerdo con colaboradores cercanos, a Arriaga se le habría informado que su puesto “desapareció de la estructura orgánica”, situación que —aseguran— no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo que, dijeron, fue un procedimiento irregular.

En redes sociales, el propio funcionario difundió videos del momento en que policías capitalinos y un servidor público de la SEP, cuya identidad no fue revelada, le solicitaron desalojar el inmueble ubicado en avenida Universidad 1200.

En las imágenes se observa a Arriaga dirigirse a uno de los elementos de seguridad y retarlo a esposarlo: “¿Quieren esposar a quien hizo los Libros de Texto Gratuito?, adelante”.

Testigos señalaron que el exdirector fue acompañado hasta la salida del edificio. Antes de retirarse, se dirigió a los elementos de la Policía Auxiliar.

“Venga, oficiales, anímense. Están con un obradorista, que no les dé miedo. Están siguiendo indicaciones, está sencillo, sólo tienen que sacarme de la institución , sigan órdenes. Hagamos el teatro completo, mire, anímese. Por el crimen de hacer libros de texto. Anímese, o ¿cómo va a justificar que sacó de la institución al director general de Materiales Educativos?”, cuestionó al uniformado.

Más tarde, la SEP informó que no había ocurrido ningún desalojo por parte de las autoridades hacia funcionario alguno de esta dependencia.

“El día de hoy (ayer) se realizó una diligencia por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control de la dependencia para notificar al titular de la Dirección General de Materiales Educativos que dicha plaza tendrá un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación”, se lee en un comunicado.

“En consecuencia, dicha Dirección General queda a disposición de la Secretaría para realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026. La SEP reitera que este procedimiento es de carácter administrativo y se realiza con estricto apego a la normatividad aplicable”, destacó la dependencia.

DETRÁS DE LA DESTITUCIÓN. El nombre de Arriaga se hizo notorio por encabezar la reelaboración de los 18 Libros de Texto Gratuitos de primaria para el ciclo escolar 2023-2024. En 2022 informó que más de 30 instituciones federales participaron en este proceso; sin embargo, la distribución de los nuevos materiales causó rechazo y críticas por acusaciones de errores y cuestionamientos sobre su contenido.

La NEM fue el centro de la discusión entre Marx Arriaga y el secretario de Educación, Mario Delgado. El primero acusó a la gestión de Delgado y a sectores empresariales y financieros de intervenir en la política educativa, incluso los acusó de pretender privatizar la educación.

Ante esa situación, Arriaga planteó crear Comités para la Defensa de la NEM y de los Libros de Texto Gratuitos, con lo que llamó a la movilización de docentes y ciudadanos en respaldo del modelo que comenzó a impulsarse desde la administración de Andrés Manuel López Obrador. Delgado rechazó que la NEM estuviera en disputa.

ERRORES Y OPORTUNIDADES. Arriaga fue señalado por convertir al magisterio en el protagonista del cambio educativo. Su gestión estuvo marcada por declarar, por ejemplo, que la emancipación de las mujeres debía pasar por la formación académica. Sus afirmaciones desataron una ola de críticas y acusaciones de mansplaining, una práctica en la que los hombres explican de manera condescendiente un tema a las mujeres, al asumir que ellas no lo conocen.

En los libros de historia de nivel primaria, por ejemplo, se le señaló porque en cerca de 900 imágenes, sólo nueve corresponden a mujeres, con menciones efímeras a figuras como Sor Juana Inés de la Cruz y Ángela Peralta.

En julio de 2021 dijo que “leer por goce es un acto de consumo capitalista” y que quienes lo hacen por diversión son personas “automatizadas” por el mercado.

Ante las críticas por errores ortográficos, gramaticales y de contenido en los nuevos libros, entre los que figuraban temas de identidad de género e inclusión, Arriaga negó que se tratara de errores: son “áreas de oportunidad”, dijo.

El escándalo que generó el funcionario llegó a tal punto que los estados gobernados por la oposición anunciaron que no repartirían los volúmenes en las escuelas públicas bajo sus administraciones.

Arriaga cuenta con una corta carrera en el servicio público, impulsada por Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de quien fue sinodal en el proceso para que ella obtuviera el grado de doctora en humanidades. En su currículum, figuran pocos cargos, entre ellos, la dirección general de Bibliotecas en la Secretaría de Cultura en 2019, de la que salió para ocupar la dirección general de Materiales Educativos, hasta este viernes.