Que sólo es mexicana

Con la novedad de que la embajadora de México en Honduras, Susana Peón, insiste en que es mexicana. Esto luego de que en días pasados, informaciones periodísticas dieran cuenta de que tiene también registros de nacionalidad en la isla, específicamente un acta de nacimiento. De acuerdo con la periodista Dolia Estevez, quien reveló el documento, el hecho de contar con una doble nacionalidad va contra lo que establece la Ley del Servicio Exterior Mexicano, según la cual para ser embajadora debió haber renunciado a cualquier otra nacionalidad que tuviera, de lo cual no hay registros. El caso es que en un nuevo comunicado que difundió ayer, Peón sostiene que “nunca he solicitado una nacionalidad distinta a la mexicana y tampoco tengo conocimiento de que otro Estado me la atribuya”. También asegura que lo anterior lo hizo constar en comunicación dirigida a Relaciones Exteriores en 2023 tras haber sido designada. En el caso se han puesto muchas miradas y hasta el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, ha señalado que presentará un punto de acuerdo para que se indague si el nombramiento cumple con la ley. Pendientes.

