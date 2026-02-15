Marx Arriaga Navarro: ¿dónde nació el exdirector general de Materiales Educativos de la SEP?

Marx Arriaga Navarro, exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública

Marx Arriaga Navarro, ahora exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública fue separado de su cargo en un proceso que generó confusión entre colaboradores cercanos, quienes aseguraron que no fue notificado con anticipación y que su plaza supuestamente desapareció de la estructura orgánica.

A través de un video compartido en internet, se observa a Arriaga dirigirse a uno de los elementos de seguridad y retarlo a esposarlo: “Quieren esposar a quien hizo los Libros de Texto Gratuito, adelante”, expresó.

Horas más tarde, la dependencia federal aclaró que la modificación obedecía a un cambio de naturaleza administrativa hacia la modalidad de libre designación, lo que permitirá realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026, descartando además cualquier desalojo forzado en sus oficinas.

Marx Arriaga Navarro, exdirector de Materiales Educativos de la SEP ı Foto: Cuartoscuro

¿De dónde es Marx Arriaga Navarro?

Marx Arriaga Navarro nació en el año de 1981, en Texcoco, en el Estado de México. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, además de maestro en Teoría Literaria y licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Durante más de una década se desempeñó como profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Antes de llegar a la SEP, dirigió la red de Bibliotecas Públicas desde la Secretaría de Cultura, donde promovió reformas para fortalecer el sector bibliotecario.

Desde 2022 encabezó el proyecto educativo de la Nueva Escuela Mexicana y la elaboración de los nuevos libros de texto por instrucción del expresidente.

En agosto de 2022 informó que más de 30 instituciones federales participaron en su elaboración. Sin embargo, pronto se generó polémica debido a señalamientos por errores y cuestionamientos sobre su contenido.

Marx Arriaga Navarro ı Foto: Facebook: Marx Arriaga Navarro

