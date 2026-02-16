Comienzan a desocupar oficina de Marx Arriaga tras designación de nueva directora de Materiales Educativos

Comienzan a sacar cajas de oficina de la SEP en la que Marx Arriaga permaneció tres días.

Luego de que Marx Arriaga Navarro se negara a abandonar las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al sur de la Ciudad de México, este lunes comenzó el desalojo de la oficina que ocupaba como director general de Materiales Educativos .

Más temprano, tras permanecer más de 72 horas en ese espacio, Arriaga Navarro dijo a medios de comunicación que no dejaría la oficina hasta recibir una notificación formal de su remoción del cargo, pese al nombramiento de Nadia López García como la nueva titular.

“No sé si de ahora en adelante esta posmodernidad ha llegado a las instituciones y ahora es a través de redes sociales que se dan plazas. Estoy cumpliendo la normativa, estoy esperando, trabajando, tengo mucho trabajo” dijo. “No me van a cargar muertos ni decir si no cumplí mis atribuciones , estoy haciéndolas”, agregó.

Comenzaron a sacar cajas de la oficina donde está Marx Arriaga, en Avenida Universidad. pic.twitter.com/fmY2DrNoXi — Dominio Público (@DominioPblico3) February 16, 2026

Marx Arriaga también rechazó haber recibido alguna solicitud para incluir en los libros de texto “un tema de género”, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, señalaran que el ahora exfuncionario “no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación” a los materiales educativos.

“No va a encontrar un solo oficio y aquí. Le pido al secretario que dé pruebas de un solo oficio en donde se le haya solicitado a esta dirección incluir un tema de género ”, sostuvo. Añadió que, por el contrario, sí recibió solicitudes para retirar contenidos como el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

