"Siempre se va a encontrar soluciones"

‘Libros de texto no son patrimonio de una persona’: Sheinbaum sobre conflicto con Marx Arriaga

Presidenta reconoció la labor de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal, pero aclaró que los libros de texto no son patrimonio de una persona

La Presidenta de México este lunes en Palacio Nacional.
La Presidenta de México este lunes en Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México.
Por:
Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal, pero aclaró que los libros de texto no son patrimonio de una persona.

“Él tenía la posibilidad de quedarse en el Gobierno, porque los libros de texto no son patrimonio de una persona”, expresó Presidenta Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

TE RECOMENDAMOS:
La titular de Protección Civil en la Mañanera del Pueblo.
Informan en Palacio Nacional

Próximo miércoles, Simulacro Regional de sismo en CDMX y Edomex, recuerda Gobierno de Sheinbaum

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Iván Escalante en la Mañanera del Pueblo.
Lo informan en Palacio Nacional

Finabien se mantiene como mejor remesadora, destacan en la Mañanera de CSP