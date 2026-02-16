‘Libros de texto no son patrimonio de una persona’: Sheinbaum sobre conflicto con Marx Arriaga

La Presidenta de México este lunes en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal, pero aclaró que los libros de texto no son patrimonio de una persona.

“Él tenía la posibilidad de quedarse en el Gobierno, porque los libros de texto no son patrimonio de una persona”, expresó Presidenta Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional.

