Dan suspensión provisional a exasesora de Genaro García Luna acusada de lavado de dinero

María Vanesa Pedraza Madrid, detenida en diciembre de 2025 en la Ciudad de México.

Un juez federal concedió una suspensión provisional a María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, lo que frena momentáneamente el avance de su proceso penal.

Su defensa promovió un amparo contra la vinculación a proceso y el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en el Estado de México, determinó que la medida cautelar permitirá suspender el procedimiento una vez que concluya la etapa intermedia, hasta que se resuelva si se concede la suspensión definitiva. La audiencia para definir esa resolución fue programada para el próximo 20 de febrero.

La mujer fue imputada por la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

María Vanesa Pedraza Madrid fue detenida el 17 de diciembre de 2025 en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), habría sido apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., presuntamente utilizada para mover recursos ilícitos y desviar más de cinco mil millones de pesos provenientes del Sistema Penitenciario Federal y de la Tesorería de la Federación.

Dichos recursos habrían beneficiado a, entre otros, Genaro García Luna y a integrantes de su familia.

