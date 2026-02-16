Ignacio Mier niega gasto público en salón de belleza del Senado: ‘nadie le pagaba’ a estilista, asegura

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo, afirmó que el Senado no gastó recursos públicos.

El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, aclaró este lunes que el Senado de la República no destinó recursos públicos para la reapertura del salón de belleza que operaba al interior del recinto, ya que los muebles utilizados eran de legislaturas anteriores y habían permanecido guardados en el almacén de la institución.

En conferencia de prensa, Mier Velazco detalló que el espacio operaba con sólo tres elementos básicos que ya formaban parte del inventario del Senado desde administraciones pasadas.

“Los tres instrumentos regresaron a donde los habían localizado porque eran los que se utilizaban en las legislaturas anteriores antes que se determinara su cierre, de tal manera que no generó ni hay factura, ni hubo nada”, explicó el legislador.

Ignacio Mier, al centro; a la izquierda, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez. ı Foto: morena.senado.gob.mx

“Nadie le pagaba” a estilista, asegura Mier; muebles eran reutilizados

Señaló que se realizó “una revisión minuciosa” para determinar si se habían destinado recursos públicos para la instalación del salón, confirmando que únicamente “se reutilizaron esos tres” muebles que estaban registrados en los avalúos del Senado con un valor total de 37 mil pesos.

En torno a la estilista que ofrecía los servicios, Mier Velazco señaló: “Nadie le pagaba, los precios oscilaban entre 100 y hasta un tinte en 500, era decisión individual de cada una de las senadoras de los grupos parlamentarios de hacer uso de sus servicios, los días de sesión solamente, martes y miércoles , el resto de los días permanecía cerrado”, detalló.

El senador aclaró que “el resto de los utensilios los traía la persona que prestaba el servicio”, limitándose el Senado a proporcionar únicamente el mobiliario básico ya existente.

El morenista confirmó que el salón fue cerrado definitivamente y que los tres muebles fueron reintegrados al almacén del Senado. “Le pedí un acta circunstanciada” del proceso, añadió.

Ignacio Mier reconoce rezago del Senado en obligaciones de transparencia

Mier Velazco reconoció el rezago del Senado en sus obligaciones de transparencia, admitiendo que la institución no ha entregado a la Plataforma Nacional de Transparencia las facturas de las compras del último trimestre de 2024.

“Si en algo estamos comprometidos en la Junta de Coordinación Política, en la coalición y en la Mesa Directiva del Senado es garantizar la máxima transparencia y evitar la total opacidad”, aseguró, anunciando que sostendrá reuniones con el director de la Unidad de Transparencia y con la Contraloría para revisar el programa de auditorías.

El legislador también informó que se realizará una revisión de todos los espacios que el Senado tiene “cedidos, rentados o en comodato”, incluyendo servicios como bolerías y servicios bancarios, “para que todo quede regularizado”.

cehr