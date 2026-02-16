Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 17 y 18 de febrero

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 17 de febrero y miércoles 18 de febrero en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate: $28.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Cebolla blanca: $19.80 el kilo

Manzana Golden en bolsa: $37.80 el kilo

Kiwi: $72.80 el kilo

Mandarina: $39.80 el kilo

Blueberry charola: $39.80 la pieza

Fresa charola 454gr: $44.80 la pieza

Pepino verde: $18.80 el kilo

Apio: $29.80 el kilo

Chile jalapeño/cuaresmeño: $29.80 el kilo

Chile poblano: $54.80 el kilo

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

Pollo entero fresco: $38.90 el kilo (máximo 10 kg por cliente)

Milanesa de res pulpa blanca: $199.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $154.90 la charola

Milanesa de cerdo fresca: $114.00 el kilo

Posta de basa: $74.90 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s: $174.90 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo

Steak de atún aleta amarilla gourmet: $329.00 el kilo

Filete de salmón: $369.00 el kilo

Sierra: $79.90 el kilo

