‘México tardará años en corregir el daño educativo de Marx Arriaga’: Ricardo Anaya

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, calificó el nombramiento de Marx Arriaga como director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como “un error garrafal que México va a tardar muchísimos años en corregir”, y señaló que su salida confirma el profundo daño causado a la educación pública del país.

Anaya denunció que el principal problema no es la resistencia de Arriaga a dejar el cargo y que lleve días atrincherado en su oficina, sino las consecuencias de su gestión para el sistema educativo nacional.

“El problema es el daño profundo que le hizo a la educación en México. Acuérdense que introdujo política e ideología a los libros de texto y lo más grave, ya no existe libro de texto de matemáticas en primaria en nuestro país. De ese tamaño es el daño que este tipo causó”, afirmó el senador panista.

El legislador subrayó que actualmente, de primero a sexto de primaria, no hay libros de texto de matemáticas en el país, una situación que consideró de extrema gravedad.

Desaparecieron los libros de matemáticas y metieron ideología en las aulas. Ese es el tamaño del daño. Fue un nombramiento irresponsable de MORENA que confirma la crisis interna y que le va a costar años al país. pic.twitter.com/QoITzG8r7h — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) February 16, 2026

Además, el panista advirtió sobre una crisis interna en el gobierno federal: “Lo que queda claro es que el gobierno está implosionando, se está cayendo a pedazos”, señaló, en referencia a las acusaciones de Julio Scherer, exconsejero jurídico del expresidente, contra el exvocero y actual coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

Según Anaya, Scherer acusa a Ramírez “de vínculos con el crimen organizado, de vínculos con quienes trafican con el huachicol fiscal” y concretamente “de haber recibido dinero del huachicol para las campañas de Morena”.

“Esto nos demuestra que el gobierno está dividido, que Morena está implosionando”, sostuvo Anaya, quien además criticó la falta de contrapesos en el actual régimen.

Respecto a las acusaciones de Scherer en su libro “Ni perdón ni olvido”, que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no leerá, el senador exigió que la fiscalía realice una investigación a fondo. “Esa acusación exige que haya una investigación a fondo, que no haya impunidad”, demandó.

Anaya insistió en que la exigencia al gobierno actual debe centrarse en corregir el desastre educativo: “Que vuelva a haber libros de matemáticas, que se salga la ideología de los libros de texto, que se salga la política partidista de los libros de texto. Eso es lo que nosotros le exigimos al gobierno”.

El senador Ricardo Anaya ı Foto: Cuartoscuro

LMCT