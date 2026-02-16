Presidenta de la Cámara de Diputados recibe propuesta de reforma electoral de SOMOS México

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió este martes a integrantes de la organización SOMOS México, quienes entregaron formalmente una propuesta de reforma político-electoral integrada por 25 puntos orientados —según expusieron— a fortalecer las instituciones democráticas y evitar retrocesos en el sistema electoral.

Durante el encuentro, López Rabadán dio la bienvenida a los representantes de la organización y aseguró que la Cámara tiene las puertas abiertas para escuchar todas las voces. “134 millones de mexicanos se van a ver impactados en una reforma electoral (…) por ello es necesario que la mayor cantidad de voces se reciba, se escuche y se les reconozca”, afirmó.

La legisladora se comprometió públicamente a turnar las 25 propuestas a las comisiones dictaminadoras una vez que sea presentada formalmente la iniciativa presidencial en la materia. Asimismo, expresó su respaldo a la realización de un parlamento abierto con amplia participación ciudadana.

Mariana González Torres explicó que la propuesta fue trabajada desde agosto por una comisión integrada por exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdova, Rodrigo Morales, Arturo Sánchez y Leonardo Valdés.

“Es muy importante escuchar a la sociedad civil, pero también a las y los expertos. No es necesario partir de cero para poder seguir avanzando”, sostuvo.

Por su parte, Leonardo Valdés Zurita detalló que el documento se estructura en seis ejes centrales. Entre ellos destacan:

Fortalecer la integración y el procedimiento de designación del Consejo General del INE.

Preservar y robustecer el Servicio Profesional Electoral.

Revisar el alcance del Órgano Interno de Control del INE.

Garantizar recursos suficientes a las autoridades electorales y reforzar su fiscalización.

Mantener los organismos públicos locales electorales.

En materia de competencia política, la propuesta plantea revisar el modelo de comunicación política, mejorar la fiscalización del financiamiento partidista y establecer como causal de pérdida de registro que un partido reciba recursos del narcotráfico.

También se propone profundizar acciones afirmativas, fortalecer la observación electoral —incluso elevarla a rango constitucional— y revisar el esquema de representación legislativa para evitar distorsiones entre el porcentaje de votos y el número de escaños obtenidos.

Otro apartado aborda la elección del Poder Judicial. Valdés señaló que, aunque el modelo ya está en la Constitución, puede perfeccionarse. Entre las propuestas está que las elecciones judiciales no coincidan con las constitucionales, debido a la complejidad operativa que implicaría para la autoridad electoral.

Además, plantean modernizar procedimientos mediante el uso de tecnologías digitales, reforzar el padrón electoral y actualizar el monitoreo de medios ante la proliferación de plataformas digitales.

En su intervención, Emilio Álvarez Icaza enfatizó que las reformas electorales deben construirse mediante acuerdos amplios para evitar conflictos postelectorales y garantizar autoridades “fuertes, creíbles y consensuadas”.

Solicitó que la propuesta sea distribuida a los grupos parlamentarios y considerada en un parlamento abierto “auténtico”, no como una simulación.

En respuesta, López Rabadán reiteró que promoverá un proceso deliberativo amplio y transparente. “Las grandes reformas que han democratizado a este país se han hecho con el gobierno y con la oposición”, expresó.

