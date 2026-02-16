Revierte Gobierno subejercicios en seguridad del país

Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en imagen de archivo.

El combate a la violencia que azotó al país durante el 2025 no sólo llevó consigo la aplicación de la estrategia trazada por el Gobierno federal, sino también el mayor monto presupuestal destinado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desde la llegada de la 4T al gobierno y que, además, implicó que se le destinaran recursos por encima de lo que se tenía planificado.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la dependencia a cargo de Omar García Harfuch reportó erogaciones por 77 mil 156.6 millones de pesos, 9.5 por ciento por arriba de los 70 mil 442.2 millones que el Congreso aprobó en la planificación del gasto anual de los recursos públicos.

El Dato: Los delitos de alto impacto en el país se redujeron 55% en 2025 respecto a los registrados en 2018, mientras que comparado con 2024 la reducción es de 31%.

El monto finalmente gastado en seguridad no sólo representó un sobrejercicio respecto a lo programado, sino también el monto más elevado asignado a la dependencia desde 2019.

También resultó ser la primera vez que Hacienda reasigna recursos para darle más a esta dependencia, que, en contraste, venía de cuatro años de subejercicios; es decir, de haber hecho menores erogaciones a las autorizadas por no destinar recursos a programas como el sistema penitenciario, gastos administrativos, pero también respecto a acciones para la prevención e investigación de delitos, según se reporta por parte de SHCP.

En suma, la Secretaría de Seguridad no ejerció 129 mil 685.2 millones de pesos, siendo 2023 el año del mayor retraso en el gasto, con 47 mil 18.7 millones no ejecutados de los poco más de 100 mil que se le asignaron.

Después de estos subejercicios millonarios, en 2025, ya bajo la administración de Claudia Sheinbaum, se revirtió la tendencia con mayores recursos a lo largo del ejercicio fiscal.

El Tip: En diciembre pasado, los diarios The Economist y The New York Times elogiaron la gestión de Omar García Harfuch como el mejor secretario de Seguridad del país en años.

La principal causa expuesta en el informe de Hacienda fue el “incremento para servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones; para la operación de la Guardia Nacional; para la prevención, investigación y persecución de delitos; y para los servicios de inteligencia para la seguridad nacional”.

Con corte a diciembre de 2025, la Federación aseguró que delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos, bajaron 40 por ciento en lo que iba del sexenio, ya que el promedio diario pasó de 86.9 a 52.4.

Apenas la semana pasada, al exponerse la actualización a enero de 2026, la disminución reportada de este delito fue de 42 por ciento, ya que el promedio diario descendió a 50.9. Aunque la causa a la que las autoridades atribuyen la estadística es a un funcionamiento de la estrategia de seguridad, uno de cuyos pilares es la atención a las causas, para el especialista en seguridad Andrés Sumano las razones son otras y distan de las valoraciones gubernamentales.

La primera de ellas es una consolidación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el nuevo “monopolio” delincuencial que, al expandir su presencia y control en otros puntos del país, ha causado que baje el número de asesinatos, pues alcanzar un dominio resta la necesidad de enfrentamientos y otras acciones criminales.

“El hecho de que vaya consolidándose un monopolio criminal del cártel de narco evidentemente reduce mucho los homicidios asociados a la competencia criminal. En México, muchos de nuestros homicidios tienen que ver con disputas, con rivalidad, con ataques de unos grupos a otros. Entonces, el hecho de que se esté consolidando un monopolio tan grande, pues eso te va a reducir los homicidios”, sostuvo.

El experto hizo hincapié en que ahora este cártel ha conseguido avanzar territorialmente a causa del debilitamiento de otros grupos delincuenciales, como lo ha sido el Cártel de Sinaloa, lo que ya ha llevado a que incursione en territorios que antes eran dominados por grupos criminales distintos.

“La guerra al interior de lo que era el Cártel de Sinaloa debilitó a las organizaciones que quedaron y pues está haciendo que vayan cediendo y vayan cediendo territorios en los cuales el Cártel Jalisco Nueva Generación viene creciendo”, advirtió el especialista.

En un segundo punto, Sumano refirió que podría haber una modificación en el registro de los homicidios, catalogándolos de una manera distinta por parte de las fiscalías.

El tercer factor visto por el especialista es que la reducción se concentra en estados con alto volumen poblacional y también en estos delitos, por lo que es evidente que cuantos más resultados haya en estos puntos, aportará una reducción al total nacional.

Desde su perspectiva, las decisiones tomadas por la Federación en los últimos meses han respondido principalmente a la presión ejercida desde Estados Unidos, en el marco de los amagos arancelarios y de otro tipo que dicho gobierno ha ejercido; sin embargo, consideró que aún hay puntos ciegos por enfatizar en el combate, como los nexos político-criminales.

Pese a ello, destacó que la administración mexicana sí ha tenido notables avances y resultados, principalmente en los decomisos de sustancias ilícitas y mayores detenciones.

“En realidad muchos de los resultados que se están teniendo y que sí hay, porque sí hay el incremento en decomisos, hay incremento en detenciones, pues mucho tiene que ver más bien con la presión y la ayuda de Estados Unidos.

“Evidentemente, hoy la agenda la marca Estados Unidos en seguridad y ellos tienen como prioridad el que no fluya la droga, ellos tienen como prioridad el que haya menos migración ilegal, el tráfico de inmigrantes, etcétera, y pues eso; si estamos concentrados en eso, pues se descuidan otras áreas”, dijo.

Sumano agregó que, “si lo comparamos con lo que fue el sexenio de (Andrés Manuel) López Obrador y donde fue el repliegue total del Estado, evidentemente hay avances muy importantes. Estamos mucho mejor de lo que estábamos antes. Ahora, hay un tema que está pendiente por motivos políticos, pues el Gobierno federal no se ha querido meter y es el tema de los vínculos políticos con el crimen organizado.

“Hasta ahorita, el Gobierno actual se ha sentido relativamente cómodo haciendo las detenciones, los decomisos, pero ha tratado de evitar a toda costa meterse con los vínculos político-criminales. Y ahí es donde está la debilidad más importante de la estrategia de seguridad”, dijo.

Los recursos

Datos sobre el ejercicio del gasto en la SSPC.