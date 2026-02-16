Trabajadores de limpieza denuncian presuntas irregularidades de PROAM Administración

Trabajadores de limpieza que prestan servicios en hospitales del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) denunciaron presuntas malas prácticas laborales por parte de la empresa PROAM Administración S de R.L. de C.V. y solicitaron la intervención de autoridades federales.

Los empleados acusan falta de pago formal, ausencia de prestaciones sociales, carencia de uniformes e insumos básicos, así como malos tratos y amenazas. Señalan que estas condiciones los colocan en riesgo, ya que realizan labores de limpieza hospitalaria, incluyendo manejo de residuos considerados peligrosos.

El pasado 12 de febrero, los trabajadores enviaron un escrito al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños; a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro; y al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, para exponer las irregularidades.

Entre las anomalías señaladas, los trabajadores afirman que no reciben comprobantes de pago y que sus derechos laborales se encuentran “suspendidos”. Aunque PROAM Administración tiene su domicilio registrado en Tenango del Valle, Estado de México, aseguran que se les obliga a cobrar en efectivo en oficinas de otra empresa ubicada en la colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México.

Trabajadora de limpieza en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Los inconformes indicaron que, pese a las condiciones, no han renunciado por necesidad económica, pero ya no desean seguir —dicen— siendo víctimas de abusos.

Tengo que limpiar áreas con desechos tóxicos, no me han dado guantes, mi uniforme no me queda y si pasa algo, dicen que es nuestra culpa Marisol, trabajadora en un hospital de Toluca.



Otra de las principales preocupaciones es la ausencia de seguridad social. De acuerdo con los testimonios, no han sido dados de alta ante el IMSS, lo que los deja desprotegidos en caso de enfermedad o accidente laboral.

Sigo sin tener Seguro Social, me dicen que está en proceso. Yo tengo diabetes y necesito mis medicamentos; si no me los dan, tengo que dejar incluso de comer para poder comprarlos Jesús, trabajador de la tercera edad



Además, denunciaron que en ocasiones son enviados sin previo aviso a realizar labores de limpieza en oficinas de la Fiscalía General de la República y que se les proporciona uniforme de otra razón social, lo que genera incertidumbre sobre el pago de esos días y la responsabilidad patronal ante cualquier incidente.

Los trabajadores expresaron su confianza en que las autoridades laborales y de fiscalización investiguen a la empresa y determinen si existen violaciones a la legislación vigente, pues consideran que las condiciones actuales vulneran sus derechos y ponen en riesgo su salud y seguridad.

Trabajadora de limpieza en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT