Ve persecución política alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz, el pasado 7 de noviembre, en una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo.

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, denunció una persecución política en su contra y aseguró que quieren acallar su voz, pero advirtió que, aunque la enjuicien, el movimiento al que representa “ya no lo podrán parar”.

En un mensaje en sus redes sociales, acusó que quieren enjuiciarla políticamente y “callar su voz”; sin embargo, “no han enjuiciado a los verdaderos asesinos de Carlos Manzo (exalcalde y su esposo), y eso el pueblo lo sabe”, dijo, aunque no presentó pruebas del presunto juicio político en su contra.

“Porque este movimiento nació del dolor… pero también nació de la dignidad. Y como bien lo decía Carlos, en este movimiento tenemos tres destinos: La muerte, la cárcel, o el éxito. Y aquí seguimos, firmes, de pie, caminando hacia ese éxito que representa la justicia para nuestra gente”, dijo.

El Tip: Quiroz pidió que se investigue al diputado Leonel Godoy y al senador Raúl Morón, de Morena, a quienes señaló como autores intelectuales del asesinato de su esposo.

Agregó que a sus opositores “no les bastó con arrebatarnos a Carlos… ahora quieren matar el movimiento, pero este movimiento no pertenece a una persona, le pertenece al pueblo. Y por eso no les ha bastado.

“Tal vez porque ya no les dan los números, tal vez porque están desesperados, tal vez porque saben que la historia ya cambió. Quieren volver al poder para seguir extorsionando a nuestra gente. Quieren volver para seguir robando. Quieren volver para seguir intimidando. Pero no lo van a lograr”, dijo.

Advirtió que el grupo político que estuvo antes en el poder no regresará: “La gente, el pueblo, ya despertó, y no los dejará volver al poder pronto, o tal vez nunca. Pase lo que pase conmigo, sepan que siempre estaré con el pueblo de Uruapan”.

La semana pasada un grupo de diputados locales, encabezados por el perredista Conrado Paz, presentaron una denuncia ante la Auditoría Superior de Michoacán por “excesivos cobros del predial en Uruapan para el Ejercicio Fiscal 2026”, con supuestos aumentos “del 100, 200 o hasta 300 por ciento” en esta obligación.