Alistan reclamo a Reino Unido por dar asilo a Karime Macías

(izq.) Karime Macías y su abogado, al salir de un tribunal en Londres, en 2019; arriba, Javier Duarte.

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su Gobierno emitirá un reclamo a Reino Unido en caso de confirmarse que ese país otorgó asilo a Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y dijo que, hasta ayer, ese país no había notificado esa medida a México.

Este fin de semana, medios mexicanos dieron a conocer que Macías no será extraditada a nuestro país, a pesar de que desde hace tres años un tribunal británico lo autorizó.

La mandataria explicó que recibió un reporte por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) relacionado con el caso, y que el Gobierno británico no ha informado algo al respecto: “No nos han notificado, pero no estamos a favor, evidentemente, y vamos a reaccionar”.

Karime Macías enfrenta acusaciones por presuntamente incurrir en desvío de recursos públicos a través de empresas no existentes. El señalamiento apunta que habría cometido fraude por más de 110 millones de pesos en fondos del DIF de Veracruz, que ella presidía durante la administración de su entonces esposo.

De acuerdo con reportes periodísticos, el Ministerio del Interior del Reino Unido determinó conceder a Macías Tubilla el asilo político, con lo que evitará ser extraditada a México para responder ante la justicia.

Los informes señalan que la defensa de la exprimera dama veracruzana interpuso varios recursos para impedir su entrega a las autoridades mexicanas, bajo el argumento de que el proceso de extradición estuvo viciado, pues, agregaron sus abogados, el delito por el que se le acusa ya prescribió, lo que no fue notificado por la SRE al gobierno británico.

El abogado reclamó que su clienta fue expuesta públicamente por parte de Miguel Ángel Yunes, exgobernador de Veracruz, al igual que los datos de su domicilio y que varias de las declaraciones que acusan a Macías fueron presuntamente obtenidas bajo tortura.

Ante tales justificaciones, el gobierno de Reino Unido le concedió el asilo político, con lo que además de evitar su extradición a México le fue retirado el brazalete electrónico que portaba desde enero de 2020, por lo que ahora podrá moverse libremente por ese país, se agrega en los informes.

Macías, quien se desempeñó como primera dama de Veracruz entre 2010 y 2016, huyó junto con sus hijos a Reino Unido en 2017, después de ser señalada como una de las implicadas en los fraudes millonarios que se cometieron durante la administración de Duarte.

La Fiscalía veracruzana la señaló por apoyar la firma de contratos con empresas fantasma cuando dirigió el DIF estatal, lo que derivó en un fraude de 112 millones de pesos en agravio de la institución; derivado de estos señalamientos, una jueza concedió una orden para su arresto en mayo de 2018.

En octubre del 2019, la expareja de Javier Duarte fue detenida por autoridades británicas cuando se presentó a comparecer por el proceso de extradición solicitado por México.

En enero del 2020, un juez le permitió llevar su proceso en libertad a cambio del pago de una multa equivalente a 3.7 millones de pesos y fue obligada a usar un brazalete electrónico.

Meses antes de su arresto, en mayo de 2019, Macías presentó una demanda de divorcio para separarse de Javier Duarte, trámite que fue aceptado por el exgobernador y que se consumó en octubre de ese mismo año.

En febrero de 2022, la Corte de Magistrados de Westminster avaló que Karime Macías fuera entregada por Reino Unido a México.