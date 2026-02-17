En Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum se reúne con ministros de Comercio y Agricultura de Canadá

Claudia Sheinbaum "conversó con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald", informó el Gobierno de México

La Razón Online

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con el ministro de comercio de Canadá, Dominic LeBlanc y el de agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald.

El encuentro tuvo lugar en Palacio Nacional, donde se abordó el acuerdo de entendimiento entre ambos países y su alcance futuro.

“En Palacio Nacional, conversó con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald”, informó el Gobierno de México en la red social X.

En el anuncio del encuentro, el Gobierno federal aseguró que hay confianza en el país, debido a que más de 400 empresarios canadienses visitan México para estrechar relaciones.

El encuentro ocurrió un día después de la reunión entre empresarios canadienses, mexicanos y autoridades de ambos países realizada el lunes.

En dicho encuentro se analizaron diversas oportunidades de comercio, negocios y de inversiones entre ambos países de cara al futuro, con una asociación en seguridad y defensa.

