Claudia Sheinbaum se reúne con ministros de Comercio y Agricultura de Canadá.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión con el ministro de comercio de Canadá, Dominic LeBlanc y el de agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald.

El encuentro tuvo lugar en Palacio Nacional, donde se abordó el acuerdo de entendimiento entre ambos países y su alcance futuro.

“En Palacio Nacional, conversó con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald”, informó el Gobierno de México en la red social X.

En el anuncio del encuentro, el Gobierno federal aseguró que hay confianza en el país, debido a que más de 400 empresarios canadienses visitan México para estrechar relaciones.

Para continuar el acuerdo de entendimiento con Canadá, la presidenta de México, @Claudiashein, recibió a integrantes del gabinete del primer ministro, Mark Carney. En Palacio Nacional, conversó con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación,… pic.twitter.com/moyrO1eAUM — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 18, 2026

El encuentro ocurrió un día después de la reunión entre empresarios canadienses, mexicanos y autoridades de ambos países realizada el lunes.

En dicho encuentro se analizaron diversas oportunidades de comercio, negocios y de inversiones entre ambos países de cara al futuro, con una asociación en seguridad y defensa.

