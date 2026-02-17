Descartan crisis por sarampión; repunte, por “fenómeno global”

El Gobierno de México aseguró que el incremento de casos de sarampión no responde a decisiones de un solo país ni a un periodo de gobierno en particular, sino a un fenómeno global derivado principalmente de la interrupción de campañas de vacunación durante la pandemia de Covid-19.

Lo anterior, luego de que en un programa de noticias se afirmara que la mayoría de los niños que han fallecido por sarampión nacieron durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

EL Dato: El PAN presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud formal para crear una comisión especial de seguimiento al brote de sarampión en México.

En un posicionamiento oficial, se subrayó que el repunte internacional de casos ha sido documentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que atribuye el fenómeno a diversos factores derivados de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Según la OMS, el aumento de brotes se explica principalmente por suspensión o retraso de campañas de vacunación durante la pandemia; debilitamiento de los sistemas de inmunización, incluso en países con infraestructura sanitaria sólida.

“México no enfrenta una crisis sanitaria generalizada, sino un escenario internacional complejo”, puntualiza el comunicado.

9 mil 478 contagios confirmados y 29 defunciones por sarampión

El Gobierno federal informó que desde la detección del primer caso importado el pasado 14 de febrero de 2025 se activaron los protocolos de contención establecidos por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la propia OMS, en coordinación con los gobiernos estatales.

Asimismo, el 11 de febrero se presentó la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, que contempla acciones de refuerzo en las 32 entidades federativas para contener el brote.

La Secretaría de Salud (Ssa) hizo un llamado a la población a completar y reforzar los esquemas de vacunación, especialmente en los grupos de niñas y niños de seis meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo, y personas de 13 a 49 años sin antecedente vacunal o con esquema incompleto.

El Gobierno reiteró que el repunte forma parte de un contexto internacional y que se mantiene la coordinación con organismos multilaterales para fortalecer las acciones de prevención y control.

Previamente, la Ssa informó que, del 1 de enero de 2025 al 13 de febrero de 2026, el Sector Salud ha aplicado 16 millones 252 mil 819 vacunas contra en todo el país, como parte de la estrategia nacional para contener y prevenir esta enfermedad.

Significa que, en promedio, la Federación ha aplicado 368 mil 181 vacunas todos los días, a medida que se acerca la fecha para que la OPS decida si México conserva el estatus de país libre de sarampión ante el brote que se ha mantenido desde 2025.

La Ssa hizo un llamado a madres y padres de familia para revisar las cartillas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir a los servicios médicos para iniciar o completar el esquema correspondiente, como una medida fundamental de protección individual y colectiva.

Para ubicar los más de 21 mil puntos de vacunación en el país, las autoridades pusieron a disposición la plataforma oficial: dondemevacuno.salud.gob.mx.