Diputados conceden licencia a Sergio Mayer para entrar a La Casa de los Famosos

La Cámara de Diputados concedió este martes licencia “por tiempo indefinido” al diputado Sergio Mayer Bretón, de Morena, para participar en el reality show La Casa de los Famosos.

El diputado federal hizo la solicitud para separarse de sus funciones legislativas desde el pasado 11 de febrero, y se aprobó en la sesión de este 17 de febrero.

cehr