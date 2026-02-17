"Por tiempo indefinido"

Diputados conceden licencia a Sergio Mayer para entrar a La Casa de los Famosos

Cámara de Diputados concedió licencia al diputado federal de Morena para separarse de sus funciones legislativas por su participación en el reality show

Sergio Mayer Bretón, diputado federal de Morena.
Sergio Mayer Bretón, diputado federal de Morena. Foto: Cuartoscuro.
Por:
La Razón Online

La Cámara de Diputados concedió este martes licencia “por tiempo indefinido” al diputado Sergio Mayer Bretón, de Morena, para participar en el reality show La Casa de los Famosos.

El diputado federal hizo la solicitud para separarse de sus funciones legislativas desde el pasado 11 de febrero, y se aprobó en la sesión de este 17 de febrero.

