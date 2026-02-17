Durazo y la fe de erratas

Parece que quien se quedó sentado, esperando una aclaración en su favor, fue el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que ayer se lanzó contra alguien con quien, dijo, tenía una relación de amistad. Sí, hablamos del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Según Durazo, Scherer —hoy en tendencia nacional por las bombas que está soltando en el libro Ni venganza ni perdón— lo implicó indirectamente en la serie de acusaciones contra políticos morenistas por supuestos vínculos con el crimen organizado y con actos de corrupción. El señalamiento que salpicó a Durazo fue el que se refiere a presuntos financiamientos ilícitos de campañas. Scherer no mencionó a Alfonso, pero sí al estado que hoy gobierna y según contó el gobernador aceptó la confusión generada y le prometió emitir una fe de erratas. Sin embargo, esto no ha ocurrido, ni ocurrirá, porque el autor ya dijo que hay que leer bien el libro. Parece que después del episodio sólo puede materializarse aquello de “córtalas”.

